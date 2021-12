KOLEKCIJA BATE SPASOJEVIĆA POSVEĆENA LEGENDARNOM MUZIČARU: Oliver Mandić mi je najveća INSPIRACIJA!

Bata Spasojević za dva dana održaće reviju na kojoj će prikazati nove modele iz svoje kolekcije "Probaj me".

U hotelu "Hajat" posetioci će od 18 časova moći da vide šta im je dizajner pripremio, inspirisan radom i muzikom Olivera Mandića, zbog kojeg je i počeo da se bavi modom. U intervjuu za Kurir Bata je pričao o svojoj novoj kolekciji.

- U pitanju je kolekcija za jesen/zimu i nosi naziv "Probaj me", po pesmi Olivera Mandića. Inače, muzika uvek prožima moje kolekcije, ona je baza. Taj period i bendovi s kraja 70-ih, 80-ih i 90-ih godina ostavili su traga u mom razmišljanju kada je dizajn u pitanju. Revija u Beogradu održaće se u "Hajatu" 8. decembra, s početkom u 18 časova, nakon čega sledi veliki koktel parti, di-džej, a očekuje se i veliki broj ličnosti iz javnog života.

Zašto baš Oliver Mandić?

- On mi je bio inspiracija oduvek, zato sam odlučio da kolekciju posvetim njemu i muzici iz tog perioda. Sama njegova pojava, sećam se da sam ga slušao i oduševljeno gledao još kao klinac, u vreme eks-Jugoslavije, ostavljala me je bez daha. On je jedan od razloga što danas radim na način na koji radim. Ostavio je trag kako vizuelnim identitetom, tako i muzikom. Za to vreme je bio smeo, autentičan, jak, tako da se njegova pesma odlično uklapa s mojom kolekcijom, nosi taj njegov vizuelni identitet, energiju. Morate da probate tu odeću da biste osetili energiju i poistovetili se s njom. Kolekcija je muško-ženska, ostaje autentična, ali prepoznatljiva po segmentima iz tih godina, najviše po formama sakoa. Moram da naglasim da su u kolekciji prisutna i ekološka krzna, eko-koža, vuna, svila.

Kako je Mandić reagovao na to što vam je poslužio kao inspiracija? Da li je video kolekciju?

- On će biti specijalni gost na samoj reviji! To je velika ekskluziva, s obzirom na to da se ne pojavljuje godinama u medijima. Nas je upoznala Bebi Dol i mi se družimo već godinama. Razmenjujemo ideje, on mi je ogromna podrška, pričamo o raznim temama.

Postoji li pozitivna trema, uzbuđenje? Kako se pripremate za reviju?

- Adrenalin me gura napred stalno. Poslednjih dana radim maksimalno, još ako se uzme u obzir da sam perfekcionista, bolje da ima viška, nego da nešto zafali. Jako malo spavam, svega četiri do pet sati. A tu mi je i podsetnik da zapišem šta sve treba da se uradi, da nešto ne zaboravim. Po ceo dan sam u hodu, od sedam ujutru do 12 iza ponoći. Ništa ne bih uspeo bez mog producenta Miloša Kostića i Dragane Spasojević, moje sestre, koja je u timu. Moram da se pohvalim i da je veliki broj brendova finansijski pomogao moju reviju, jer ovo je projekat koji ne može autor sam da iznese.

Veliki broj javnih ličnosti nosi vaše kreacije. Koga najviše volite da vidite u svojim modelima?

- Uh, kad bih nekog izdvojio, ne bi bilo fer prema drugima. Zaista, tu je veliki dijapazon ljudi koje puno volim i koji su tu na sceni, počev od stare garde - Olivera Mandića, Ace Pejovića, Ane Bekute, Mire Škorić, Nede Ukraden, pa sve do mlađe populacije. Dolaze mi mladi koji žele da stvore svoj identitet, razni bendovi - Miligram, Amadeus bend, Goran OK bend, Lapsus bend. Moram da se pohvalim da veliki broj ljudi iz inostranstva dođu i oduševe se mojim modelima, a najveći mi je kompliment kada kažu da nigde u Evropi ne mogu da nađu tu moju specifičnost. To je velika stvar za mene.

O reviji na Siciliji Ostavili smo snažan utisak na Italijane Nedavno ste imali reviju na Siciliji, u čuvenoj vili Korleoneovih iz filma "Kum". Kakvi su utisci? View this post on Instagram A post shared by Bata Spasojevic (@bataspasojevicindividual) - Tu sam predstavio letnju kolekciju i mogu reći da je bilo fantastično! Ta vila ostavlja bez daha, a inače, na dan revije je proradio i vulkan Etna, koji se nalazi u blizini. Osećala se neka moćna energija. Ostavili smo snažan utisak na Italijane. Ubrzo sam istu kolekciju predstavio u Stokholmu, u Nacionalnom muzeju.

