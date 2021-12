BITNO JE DA SMO SREĆNI! Petar Grašo progovorio o vezi sa 15 godina MLAĐOM Hanom, priznao da li se ljuti zbog ŠALA na njegov račun!

Pevač Petar Grašo već neko vreme uživa u vezi sa ćerkom muzičara Tončija Huljića, Hanom Huljić koja je mlađa od njega 15 godina.

Oni su često u žiži interesovanja zbog svog odnosa, a a sada je on progovorio o romansi.

– Sva ova medijska pompa o našim privatnim životima – naučio sam iz toga. Neka moja preseljenja, preseljenja i druge stvari – to možete da komentarišete, ali će ljudi ionako pisati i pričati. ​​Bitno je da su ljudi oko mene srećni. To je sve što je potrebno. I veoma sam srećan – rekao je Petar za RTL Ekkluziv.

– Odlučio sam, kako god ljudi to primili, dok ne znam da li ću biti ovaj Petar Grašo ili onaj Petar Grašo, samo sam želeo da ljudi nekako usredsrede svoje misli na muziku. Da me ne interesuje moj privatni život, gde sam. Ja, moja dnevna soba, moja slika iz saune ili kako se to radi na Instagramu – dodao je muzičar.

– Nikada se nisam ljutio na šale. Šalim se na svoj ili tuđi račun i to je u redu. Nisam čovek koji živi svoj život od novina. Ja sam čovek koji živi svoj život – kaže Grašo.

