REKAO SAM ŽENI DA NE TREBA DA IMAMO DETE, JER ĆE BITI NARKOMAN! Milić Vukašinović s knedlom u grlu o ĆERKI koja se predozirala

Muzičar Milić Vukasšinović progovorio je o najtežem periodu života kada je izgubio ćerku jedinicu Maju, koja je godinama bila zavisna od droge.

"Kad izgubiš rođeno dete, jedno jedino, kompletna radost svega što si doživeo u životu se ugasi. To je žensko dete, zaljubila se, imala dečka. Družila se s njim, išla tamo, svirali su. Vidim nekad da je pila, osetim. Malo popije. Najveći problem što je taj dečko već bio na igli. Oni namerno još nekog uvale da bude na igli. Sećam se da me je molila da joj iznajmim stan, da neće da se drogira više. Ja joj iznajmim stan, to je bilo narkomansko leglo. Nisu ni dva dana sastavili to. Vera je tri dana sređivala taj stan", priča Milić i dodaje:

foto: Printscreen/Premijera

"To je moja najveća greška. Imao sam nadu da će biti kako je rekla. U nekom stanju deprimiranosti je rekla: "Ja ne mogu imati normalnog dečka, samo narkomana". Sama se skidala sa heriona. Nije htela više da se bode. Počela je da halucinira".

Na pitanje da li je pokušavao da joj pomogne i odvede je na lečenje, on je odgovorio:

"Par puta je bila u bolnici. I sa tim prvim dečkom, i sa mužem ti. Oni odustanu posle sedam dana, i onda i ona sa njima. Rekao sam Veri da ne pravimo decu, jer će biti na mene. Sigurno će imati moju genetiku".

Milić se prisetio i trenutka kada je saznao za ćerkinu smrti.

foto: Printscreen/Premijera

"Bili smo kod kuće, telefon je zazvonio i novinarka me je pitala da li je istina, nisam znao. Kažu čitam u novinama da su našli Maju mrtvu. Ko kod ima narkomana, on čeka da čuje ono najgore o dragoj osobi. Maja je bila jako inteligentna, znala je šta i kako da priča sa mnom. Nikad ne bi rekao da je to narkoman. Iz tog izliva inteligencije, ubode se i bude debil. Možeš da vežeš nekog, skine se fizički, prođe...Dan pre nego što se to desilo bili smo u Sarajevu, dogovarali da idemo na more", rekao je on u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Roker je otkrio i šta je danas sa njegovim unucima koji su ostali bez majke.

"Ti moji unuci imaju oca, hoće da ih vrati sebi, ali ne može skroz da se skine. Ima to naselje za decu gde su oni sada. Socijalna služba je Maji oduzela decu davno, kad su imali četiri, pet godinama. Kad dođem u Sarejvo pre i vidim tamo, ono je katastrofa. Slao sam Maji pre novac za njih, a onda vidim oni grizu neki keks stari tamo, od 10 dana. Ne mogu da ih uzmem, nisam ih videla otkako je pandemija. Čujem se sa njima, oni imaju telefone. Čujem se sa njihovom vaspitačicom. Znaju šta im se desilo sa majkom. Tamo imaju lepe uslove za odrastanje, nadam se da neće krenuti putem narkomanije".

foto: Printscreen/Premijera

