PEVAČICA KARIJERU IZGRADILA NA LAŽI! Gabrijela prvi put posle takmičenja koje ju je proslavilo: To je bio marketinški TRIK!

Pevačicu Gabrijelu Pejčev publika je upoznala kao učesnicu takmičenja "Pinkove zvezde", gde je ostala upamćena i kao jedina pevačica koja je iz Bugarske.

Iako se tokom takmičenja predstavljala upravo tako, zapravo je, kako je priznala, istina o njenom poreklu potpuno drugačija i to otkriva u emisiji Ruže Rupić.

"Dosta ljudi mi i danas na Jutjubu komentariše da sam Bugarka. Kad jedna osoba nešto napiše, onda krene lavina. Ljudi su puni predrasuda i nema kraja 'pljuvačini'. U prvom krugu 'Pinkovih zvezda' mi je ispod imena pisalo da sam iz Sofije, iako sam rođena u Dimitrovgradu", počela je u emisiji "Impresivno sa Ružom Rupić", pa dodala kako je tako uspela da privuče neverovatnu pažnju.

"To je bio ozbiljan marketinški trik, da navedeš ljude da imaju fokus na jednoj osobi, jer sam ja u tom momentu bila jedina takmičarka iz Bugarske. Zapravo, ja sam rođena u Dimitrovgradu, što je teritorija Srbije, odrasla sam na našem jeziku i običajima, a uporedo sam učila bugarski kao obavezni sporedni jezik jer se u mom gradu, koji je pogranični, dosta ljudi deklarišu kao Bugari... To nije ništa strašno ili za osudu. Svi mi smo odgajani na dva jezika, a samim tim, kao tinejdžer, imaš veći izbor gde ćeš studirati. Deca sa bugarskim poreklom imaju sva prava za studiranje tamo. Kako većina odlučuje da studira u Sofiji i ja sam donela tu odluku, jer gde ćeš bolje od toga da si samo 60 kilometara od kuće, u glavnom gradu države koja ti pruža najjeftinije studiranje, a pritom kući možeš da stigneš autobusom za sat, sat i po", objašnjavala je ona.

"Ti ljudi su dugo u tom poslu, imaju mnogo uspeha iza sebe i višegodišnje trajanje koje govori dosta o njima. Oni su me pitali odakle sam, na šta sam ja rekla da sam iz Dimitrovgrada, da imam 20 godina i da studiram u Sofiji. Oni su rekli: 'Pišemo Sofija! To će te lansirati!'. Bila sam skeptična, ali sam pristala. Članovima žirija sam odmah privukla pažnju kada su videli to 'Sofija', ali i publici", zaključila je Gabrijela.

