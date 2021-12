KOMŠIJE MARIJANE MIĆIĆ OTKRILE NJENO PRAVO LICE: U kućnom savetu je glavna, sve OPOMINJE, a jedno im samo NIKAKO neće biti jasno

Marijana Mićić broji sitno do porođaja, a njene komšije otkrile su kakva je voditeljka pri-vatno. Komšije tvrde da Marijanu često viđaju sa partnerom Milošem Marjanovićem, sa kojim čeka dete.

- Ona je vrlo ljupka i fina. Viđamo ih često u kraju kako zajedno, zagrljeni šetaju, imaju i kućnog ljubimca. Marijana je preslatka, svi se raduju zbog prinove u našem komšiluku. Njeno dete će se sigurno igrati u obližnjem parku sa ostalom decom. Voditeljka će biti sjajna majka. To se vidi na prvi pogled. Ima manire i stav, a to je dobar preduslov za novu ulogu koja je čeka - rekla je komšinica.

Komšije Marijane Mićić hvale i njenog partnera, ali im nije jasno zbog čega se oni još nisu venčali.

- Miloš je divan. Često dolazi u pro- davnicu kako bi kupio osnovne po- trebytine za kuću. Ranije je to činila Marijana, ali sad ona njemu da spisak i on sve kupi. Uvek je nasmejan. Pitali smo ga za prinovu, samo se nasmejao. Vidi se da je srećan i to ne krije - istakla je prodavačica u obližnjem marketu, dok druga komšinica nije mogla da shvati zašto Marijana i Miloš još nisu stali na "ludi kamen".

- Viđam ih zajedno. Ali mi nikako ne ulazi u glavu zašto se njih dvoje nisu još venčali. Tolike godine žive zajedno. Otkud znam, to je valjda danas neka moda. Mladi ljudi misle da su najpametniji, ali ja mislim da je to pogrešno. Ništa lepše nego da imaš taj papir, da si lepo u braku sa nekim, ne znam na šta ovo danas liči, ali dobro, druga su vremena. Lepo se oni slažu. Samo ne znam zašto se ne uzimaju, sad će i dete da dobiju - izjavila je gospođa koja živi u istoj zgradi kao i popularna voditeljka.

Marijana se nedavno i vakcinisala, a kako kaže, ljubazni gospodin, koji živi u njenoj zgradi, ona je glavna u zgradi za održavanje kućnog reda i opominje ljude koji se ne pridržavaju epidemijoloških mera.

- Sad naročito od kako je u drugom stanju vodi računa o zdravlju. Video sam iz novina da se vakcinisala, a po zgradi, kad neko prođe bez maske, ona ga opomene. Velika je čistunica. U kućnom savetu je glavna. Voli da sve bude cakum pakum, a tako i treba, ako mene pitate - rekao je on.

Marijanu vole i prodavci u pet šopu koji obilazi.

- Da, ona je ovde redovan kupac, vrlo je ljubazna. Za svog ljubimca bira samo najbolje, zaista sve najlepše o njoj mogu da kažem - rekla je prodavačica.

kurir.rs/Blic

