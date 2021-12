NAŠ PEVAČ SLAGAO ZA GODINE NA PRVOJ AUDICIJI: Popović mu je PREDVIDEO SUDBINU, stupio u vezu sa 19 godina i danas UŽIVA U BRAKU!

Pevač Marko Gačić već godinama unazad uživa u ljubavi sa nešto starijom koleginicom Goranom, sa kojom je stupio u vezu sa nepunih 19 godina.

Tokom života sve je radio kako kaže, ranije nego ostatak njegove generacije.

foto: Kurir Televizija

Osim što je već u 20oj godini sa Gogom dobio prvo dete, ćerkicu Nikolinu, i za takmičenje ''Zvezde Granda'' svojevremeno se prijavio sa samo 13 godina i tu audiciju neće zaboraviti dok je živ.

- Imao sam 13 godina na prvoj audicija za ''Zvezde Granda''. To se sećam zato što pamtim da me nisu pustili da se prijavim i morao sam da napišem da imam 16 godina. To ima i na snimku- rekao je Marko u emisiji ''Zvezde Grand Specijal''

- On stalno hoće da bude stariji nego što jeste. Ali to je uvek tako, mladi hoće da budu stariji a mi matori da budemo deca. Ti si imao dve audicije? 2010. i 2013?- pitao ga je Voja.

foto: Printscreen/Youtube

- Ja sam svake godine za redom išao na audicije od 2010.godine, rekao je pevač na šta je Voja dodao:

- Ti kao deca u školu, svake godine na audiciju.

Nakon što je završio s apevanjem dobio je pohvale od autora ovog šoa, a zatim su ga pitali koliko godina ima s obzirom da se videlo da je još uvek dete.

- Tu sam napisao da imam 16 jer me nisu pustili da se prijavim ali imam 13- ko iz topa odgovorio je tada maleni Gačić.

- Bravo! Evo čika Sale ti kaže da ćeš ti za dve godine biti pevač, samo malo glas...Inače pevaš perfektno- iskren je bio Popović.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:54 SA 25 SU MI REKLI DA NE MOGU DA IMAM DECU! Mina Kostić prvi put progovorila o ČUDU! BOG MI JE USLIŠIO MOLITVE!