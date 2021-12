ALEKSANDRA PRIJOVIĆ OTKRILA SVE O BATINAMA KOJE JE DOBILA: Pevačica ih se i danas SEĆA: To će mi ostati do kraja ŽIVOTA!

Novogodišnja noć sve nam je bliža, a da je čarolija već ušla u mnoge domove svedoči pevačica Aleksandra Prijović koja je zbog sina Aleksandra već osetila novogogodišnju euforiju.

Nedavno je najavila novogodišnji spektakl, a sada je za Grand Online otkrila kakva čarolija vlada u domu Živojinovića.

- Ja jako volim praznike, već sam okitila jelku, možda malo ranije nego što treba ali imam dosta obaveza u decembru pa ne bih stigla- rekla je pevačica.

Bez obzira što je prethodna godina većini njenih kolega, bar što se posla tiče, bila izuzetno teška, Prija će je pamtiti iskljulivo po lepim stvarima, pogotovo onim na privatnom planu.

- Prethodnu godinu najviše ću pamtiti po vremenu koje sam provela sa sinom, jer sam zbog cele ove situacije dosta vremena provela kod kuće što mi je i najlepše tokom ove korone. On svaki dan priča o Deda mrazu i Novoj godini, on jedva čeka poklon i svaki dan gleda ispod jelke- ispričala je Aleksandra i dodala da u njihovoj kući uveliko vlada novogodišnja euforija.

Ipak, Prija nije samo sinu Deda mraz već i svom suprugu Filipu čije želje rado osluškuje te ga često počasti neki poklonom.

Budući da su njeni roditelji bili razvedeni, kao devojčica bila je na dve adrese, kako sama kaže, te uživala u duplim poklonima, ali jednu situaciju posebno pamti.

- Kada sam bila mala, jednoj maminoj drugarici nisam persirala, sećam se da sam dobila batine, nisu bile strašne ali je vikala na mene, na to često pomislim. Posle toga nikada nikome ko je stariji od mene nisam rekla ti, pa i dan danas kada upoznajem nekoga uvek persiram, iako mi kažu "nemoj", to mi je ostalo za ceo život. To bih volela da naučim i mog sina- prisetila se Aleksandra.

