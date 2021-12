PIJAN POTEGAO PIŠTOLJ NA HARISA DŽINOVIĆA! Ovaj incident je obeležio pevačev ŽIVOT, a tek da čujete EPILOG događaja iz SARAJEVA!

Pevač Haris Džinović diživeo je neprijatnost kada je 1997. godine imao nastupu u jednom noćnom klubu u Sarajevu. Niame, na Džinovića je pripiti mladić potegao pištolj.

- Strašno me je pogodilo pisanje nekih listova, čak sam stekao utisak da neko namerno želi da baci ljigu na Sarajevo, da ga predstavi kao grad u kojem čak ni jedan Haris DŽinović ne može na miru da živi. Moj boravak u Sarajevu, međutim, bio je vrlo prijatan, koliko je to u ovakvoj situaciji moguće. Sreo sam puno starih prijatelja, mnogo nepoznatih a srdačnih ljudi, podelio sam u toku jedne večeri više od 300 autograma. To dovoljno govori da onaj stari duh Sarajeva još živi - rekao je Džinović tada za list "Sabor".

Na direktno pitanje o navodnoj pretnji pištoljem i progonu iz rodnog grada, Haris je imao poruku.

- Od svega je jedino tačno da je jedan mladić, očito pripit, izvadio pištolj na mene. To se dogodilo u poznatom sarajevskom klubu "Fis", gde se okupljaju poznati sportisti i muzičari - Davorin Popović, Vahidin Musemić, Mirza Delibašić. Posle koncerta u Skenderiji, naše društvo je otišlo u taj kafić, i negde u zoru oko četiri sata izjutra, došlo je do tog incidenta. Naravno, momka su prisutni brzo urazumili, on je sklonio oružje, potom sam mu čak i otpevao jednu svoju pesmu. Kažu da je sutradan dolazio u klub da se izvini vlasnicima, tražio je i mene radi izvinjenja. Ali što se nekog proterivanja tiče, nema ni govora. Ostao sam posle toga još dva dana u Sarajevu, a potom automobilom otišao do Zagreba, a dalje avionom u Pariz. Ponavljam, u Sarajevu sam bio srdačno dočekan - ispričao je tada Džinović.

