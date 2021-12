ODMAH SMO SE ZALJUBILI, ALI SE LJUBAV UGASILA JER SAM BIO NEPODNOŠLJIV! Ovaj pevač je bio lud za pokojnom Esmom Redžepovom!

Pevač Muharem Serbezovski svojevremeno u svojoj ispovesti za Kurir ispričao da je više od pet decenija bio ludo zaljubljen u pokojnu Esmu Redžepovu.

Međutim, malo ko zna da je još kao tinejdžer bio u vezi s pokojnom Esmom, o čemu je tek nedavno progovorio.

- To je bilo mnogo davno, tad sam imao 12 godina. Nastupao sam po raznim kulturno-umetničkim društvima u Makedoniji i jednom prilikom sam sreo mladu, rasnu devojku koju su tu pozvali da bi prevela pesmu koju sam otpevao na romskom jeziku, a drugi je nisu razumeli. Bila je to Esma. Odmah sam se zaljubio u nju, a i ona u mene. Tek kasnije je to priznala za neke novine kada su je pitali za mene. Naša ljubav se ugasila jer sam ja postao nepodnošljiv, valjda zbog toga što sam postao poznat i popularan pevač. Esma i ja smo bili ciganski Romeo i Julija - rekao je Muharem tada.

foto: Printscreen

Muharem je mnogim kolegama koje sad imaju uspešnu karijeru pomogao na estradi. Jedna od njih je i pokojna Usnija Redžepova.

- Režiseri nisu mogli da nađu devojku koja bi igrala Koštanu, a ja sam doveo Usniju i ona je postala najpoznatija Koštana. Bila je ciganska primadona, nije bila bog zna kako pevački kvalitetna, ali je plenila nečim drugačijim. Bila je vrlo inteligentna - rekao je pevač.

Kurir.rs/I.B/I.E.

Bonus video:

00:08 AKO NAM DETE BUDE RUŽNO, OSTAVIĆE ME! Barbara šokirala Darka, pevač odmah javno zakukao