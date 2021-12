NATAŠA BEKVALAC PROGOVORILA: Rasta i ja smo u prelepom odnosu, a Ana je skoro prošla pored mene, NIJE MI SE JAVILA!

Nataša Bekvalac spremna je za doček 2022. godine u jednom beogradskom hotelu. Pevačica svakodnevno vežba sa svojim bendom, radi na novoj pesmi i posvećena je ćerkama Hani i Katji.

Kako kaže u intervjuu za Kurir, muškarci joj uopšte ne prilaze, da bivši imaju za čim da pate jer je savršena, ali je otkrila da ju je period pandemije poremetio zbog čega je potražila stručnu pomoć.

- Počela sam da vodim računa o svom mentalnom zdravlju, u nekoliko navrata sam bila baš tužna bez razloga. To mi je bilo crveno svetlo da sam upala u nešto što ne znam šta je, pa sam potražila pomoć onih koji znaju šta je to nešto.

Iza sebe imaš tri neuspela braka. Da li su tvoji bivši supružnici prokockali tvoje poverenje?

- Ne. To što što su moja očekivanja bila mimo nekih mogućnosti ili moja loša procena, to uopšte nije do njih. Sve je do mene. Mislim da nisam ni ja prokockala njihovo poverenje.

Koliko košta razvod?

- 600 evra.

Kakva su tvoja očekivanja od muškaraca?

- Nemam nikakva očekivanja. Ni od muškaraca, ali ni od nikog drugog. Zvrčka i jeste u tome, kad imaš očekivanja, možeš biti razočaran, a kad ne očekuješ ništa, sve ti dođe kao nagrada.

Da li si u ovoj godini u privatnom životu imala teških trenutaka i kako si ih podnela?

- Jako teško, jer čovek nikad nije pripremljen za tako velike poraze i tuge. To je prilika da se ispraviš i da prihvatiš gde si pogrešio i da radiš na sebi, jer te to čini živom osobom. Kao i svaka osoba, i ja imam baš velike padove, ali se nije desilo da nisam ustala.

Pre nekog vremena si se povukla sa društvenih mreža, a otkazala si i nekoliko nastupa. Je li ti prijao taj detoks od Instagrama i medija?

- Nije, jer mi razlog zbog koga sam stala nije prijao. Generalno, mene ne opterećuju društvene mreže. Nemam neki veliki broj neprijatnih situacija na internetu, pretnji. Kad je u pitanju podrška LGBT populaciji, uvek sam spremna da me vređaju po svim osnovama, jer je to tema koja će u našoj zemlji uvek izazivati govor mržnje. Iza svega toga je neka velika tuga. Sa takvim ljudima nemam dodirnih tačaka.

Da li je Hani teret to što je dete javnih ličnosti?

- Ja sam u toj ulozi samo njena mama, koja se budi s perčinom na glavi i koja sve organizuje. Nemam doživljaj sebe kao poznate ličnosti. Ja sam to zaboravila, a ona ima taj teret i u društvu svi nešto od nje očekuju. Nije mi se žalila, činilo mi se da je sve lagano prevazilazila, dok nisam shvatila da nije tako.

Da li bi usvojila dete?

- Razmišljala sam o tome. Imam kapacitet da budem mama i detetu koje nisam rodila. Ali ja imam jako zahtevnu decu i veoma sam posvećena, pa i pored toga napravim grešku. U situaciji kad sama odgajam dve ćerke, mislim da je to sasvim dovoljno za mene, osim kad bih znala da su odrasle i dobro, ali bih tada prekoračila starosnu granicu. Možda bih mogla da budem staratelj.

Pisalo se da između tebe i Ane Nikolić vlada netrpeljivost i da je uzrok tome tvoj duet s Rastom. Da li ste imali prilike da se sretnete?

- Čula sam od tvojih kolega za to, ali ja nikada nisam imala neprijatnost sa njene strane, niti mislim da za to ima prostora. Konstruisane su bez veze priče, koje su me dovele u neprijatnu situaciju. Stefan i ja smo u prelepom poslovno-privatnom odnosu. Tu nema prostora za te priče. A sad ne možeš da popiješ kafu sa nekim zato što će neko nešto da iskonstruiše. Mene to toliko nervira da ti to ne mogu opisati. I baš me briga, piću kafu s kim želim, jer ja stvarno nemam zašto da se brinem. Sa Anom sam se videla u jednoj situaciji, prošle smo jedna pored druge, ali je povod bio jako tužan, tako da to nije bilo prikladno mesto. Nije mi se javila, ali možda me nije videla.

Koliko si udvarača imala ove godine?

- Nijednog. Da li sam povećala standarde ili kriterijume, ili sam nezainteresovana - ne znam, ali je tako.

Ipak, čuo sam da neki tvoji bivši partneri pate za tobom.

- Imaju za čim i da pate, zato što sam savršena.

