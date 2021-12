TO ĆE TEK BITI SKANDALČINA! OSMAN KARIĆ OTKRIO TAJNU ZADRUGE Stefan će biti s Dalilom, on joj je rak-rana... ŠTA ĆE BITI S JOVANOM

Otac aktuelnog učesnika „Zadruge 5“ Stefana Karića Osman Karić progovorio je za Rijaliti, pa šokirao javnost detaljima o pozadini ulaska njegovog sina u rijaliti, prema kojima će Stefan po tajnom planu od pre rijalitija biti sa Dalilom Dragojević.

- Stefan nije ubačenu "Zadrugu 5" bez razloga, svašta će se njemu tek stavljati na pleća, guraće ga u razne odnose i priče određenih devojaka, pogotovo što je sad aktuelna Dalila i ta situacija tamo, a moj sin je njena rak-rana, to svi znamo, samo je pitanje vremena, a vreme teče. Nemam nikakvu ingerenciju na Stefanove odluke, čudno mi je bilo što je tako naprasno odlučio da uđe ponovo u rijaliti, pogotovo nakon što je otpočeo vezu, doveo devojku kući, nisam to očekivao i nije bilo moje da se mešam ako je Jovana na to pristala. Samo je došao i rekao da je dobio ponudu koju nije mogao da odbije i desilo se šta se desilo. Mene bi bilo najviše sramota da sad on napravi neku glupost tamo, a ostavio devojku kod mene kući da ga čeka, nadam se da će izdržati na kakve god muke ga stavili. Ako se iko iskalio i prekalio što se tiče devojaka, mislim da je on. Nakon nekoliko meseci gubi se lik i glas dragih ljudi, tamo neko uzme primat i desi se šta se desi. To se desilo Jovani Ljubisavljević kad je ostavila dečka. Neka mu je bog u pomoći, samo to mogu reći.

Stefan je među prvima zauzeo Dejanovu stranu i javno se okrenuo protiv Dalile, a sad ona sve više pažnje poklanja njemu?

- Stefan se pronalazi u tome kao da se njemu dešava, kao da je on Dejan, zato se toliko i uključuje i komentariše, zato toliko kritikuje Dalilu. On vidi sebe u toj situaciji, bori se za Dejana protiv Dalile. S druge strane, Stefan, da je hteo da bude sa Dalilom tada, da mu je ona bila interesantna kao devojka, on bi bio s njom, isti scenario bi se već desio u „Zadruzi 3“, da nisu pobegli ona i Dejan, Stefan bi sigurno bio kao Filip Car, e sad je situacija malo drugačija, ali niko ne zna pozadinu njihovog odnosa.

Stefan je od onih momaka koji ne govore o privatnim stvarima s devojkama, on je tu pravi gospodin. Dosad je njegovo ponašanje bilo na nivou, smatrate li da je u pitanju zatišje pred buru?

- Mnogo sam zadovoljniji Stefanovim učešćem sad nego u prošlim sezonama, u ,,Zadruzi 4“ je upoznao ljubav, nadam se svog života, zasad je njegovo ponašanje sasvim kako treba, pokazao se kao pravi rijaliti-igrač i dosad je bolji nego u svim prethodnim rijalitijima. Moj sin je imao ispade,ja to mogu da kažem, kao ja, to nam je u genima, gde kažemo više neke stvari iz inata i besa, psovke takođe, on se kasnije kaje, ja to znam, isti smo, neko mu to zameri, neko razume.

Da li je bilo situacija koje su vas, kao roditelja, izbacivale iz takta?

- Kako da ne. Svaki skandal i tuča u kojima je učestvovao preživljavam, u trećoj sezoni sam baš bio ljut i nervozan zbog njega, zbog nekih stvari koje je sebi dopustio hteo sam da poludim, posle smo naravno sve izgladili. Umorio sam se od noćnog gledanja i praćenja „Zadruge", ovu sezonu čak i najmanje pratim jer Jovana gleda non-stop, pa mi je ona tu da me uputi u sve, pa sam malo rasterećeniji. Situacija u rijalitiju se menja iz sata u sat, nikad nisi siguran šta može da se desi i u kom pravcu ko može da ode. Tuče i diskvalifikacije sad su potpuno neinteresantne i dosadne u odnosu na preljube i razvode. Najgore je roditelju koji gleda, a ne može pomoći svom detetu u tom trenutku. To je najveća kazna.

Filipa Cara gledam kao da mi je sin Osman Karić jedan je od onih očeva koji prate rijaliti ne samo zbog svog sina već i zbog drugih učesnika koji su mu s vremenom postali veoma dragi, među njima je i Filip Car. - Stefan Cara poštuje kao osobu, ali nikad nisu bili drugovi. Ja Filipa Cara gledam i nekako sam se postavio tako da mi je kao sin, čuo sam da mu majka nije dobro, pa nekako proživljavam drugačije jer sam i ja otac, nije lako nikome ko gleda svoje dete u lošim situacijama, on se ne folira nijedne sekunde, on je slab na žene, pa mu se dešava šta mu se dešava. Nasilje jedino ne opravdavam, a ne znam koliko će on izdržati da ne naudi Maji ili sebi - rekao je Osman. foto: Printscreen/Zadruga

Zbližio sam se sa Sandrinom majkom Otac aktuelnog zadrugara Stefana Karića Osman otkrio je za Rijaliti da je sa Sandrom Rešić, s kojom je vodio medijski rat, izgladio odnose, te se nakon svega zbližio s njenom majkom Slavicom Rešić. - Sandra Rešić je OK devojka, slučajno je došlo do nekog našeg prepucavanja po medijima, ali to smo izgladili, ja sam se veoma zbližio s njenom majkom dok je ona bila i u prošlom rijalitiju, stalno smo se dopisivali, čak smo i tešili jedno drugo kad je bilo nekih teških situacija. Zapravo su za sve krivi neki novinski naslovi koji su napravili te nesuglasice i onda smo počeli taj medijski rat, kojeg zapravo nije ni bilo. Sad je sve OK, mislim da je Sandra skroz na mestu, žao mi je što ne peva više jer to dobro radi i ovo je prilika da to svi čuju - rekao je Osman. foto: Printscreen/Zadruga

