ANA BEKUTA I MRKINA UDOVICA SE TAJNO SASTALE? Srele se pred samu sahranu, sve se dogovorile, a evo koliko će Daša dobijati PARA

Milutin Mrkonjić sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Političara je na večni počinak ispratilo oko hiljadu ljudi, a najteže je bilo Ani Bekuti i Dragani Daši Mrkonjić koje su nemo stajale. Kada je Beki Bekić zapevao Mrkinu omiljenu pesmu “Čubura”, obe su se slomile i počele da plaču.

Pošto je Mrka do zadnjeg dana brinuo o supruzi Daši, mnogi su mislili da je to zaduženje ostavio Ani. Čak je i Bekuta želela da pomogne Dragani sve što treba, ali je tek tada saznala da je Milutin mislio i na to, pa su brigu o Daši preuzeli njegovi partijski drugovi iz SPS-a.

"Daša je u velikoj žalosti, ona i Mrka su imali dug zajednički put i ona je neodvojivi deo njegovog života. Brinućemo o njoj, to je i naša obaveza prema Mrki koju ćemo da ispunimo”, izjavio je Ivica Dačić.

Međutim, Bekuta je, kako prenosti Star, kada je Mrkonjić preminuo navodno otišla da poseti Dašu i tada joj je ponudila pomoć.

"Ana zna koliko je Mrka vodio računa o Daši i bilo mu je bitno da ona u svakom trenutku bude zbrinuta. Isto tako, svesna je da je nju slomila Mrkina smrt, pa je zato otišla kod nje u posetu. Rekla joj je da ne brine i da će ona jednako da brine o njoj kao što je to činio Milutin. Međutim, Daša joj se zahvalila i rekla da nema potrebe za tim, da ona ima penziju i da su tu Mrkini prijatelji koji će voditi računa o njoj. Verovatno zbog tog tajnog susreta nisu ni imale potrebu da pričaju na groblju. Dogovorile su se da će nastaviti da imaju kontakt, i Ana je zamolila Dašu da prvo nju pozove ako joj bilo kakva pomoć zatreba. Inače, Daša će sada naslediti Mrkinu penziju koja je bila oko 100.000, a kada se ona umanji za 30 odsto, kako nalaže zakon, to znači da će Mrkina udovica primati 70.000 dinara”, priča Mrkin prijatelj.

"Iako se šuškalo da se Ana i Daša ne podnose, te da se na groblju videlo da su suparnice, to nije stvarno tako. Njih dve su se sastale pre sahrane, dogovorile sve, a na dan sahrane su bile obe pretužne i slomljene, svaka je bila u svom bolu. Zar je trebalo da se grle i ljube da narod vidi da su one u korektnim odnosima. Najbitnije je da su obe Milutina ispratile dostojanstveno, a samo one znaju kako će dalje", završava izvor.

