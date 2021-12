JUŽNI VETAR PONOVO ZAJEDNO! Mile Kitić se prisetio SINANA SAKIĆA, evocirao uspomene, pa sve prisutne IZNENADIO JEDNIM GESTOM

Mile Kitić na estradi važi za jednog od ljudi čija se karijera ne veže za skandale. Njegova žena Marta Savić, kao i ćerka Elena Kitić, su pevačice, te se sa pravom može reći da su oni jedna prava muzička porofica.

foto: Kurir Televizija

Mile Kitić postao je poznat širom Balkana pre mnogo decenija, ali ono što je obeležilo njegovu karijeru je i grupa Južni vetar. Ekipa Južnog vetra okupiće se na Jahorini, a koncert koji će napraviti obradovao je veliki broj njihovih obožavalaca.

foto: Dragana Udovičić

Ono što je posebno tužno kada se radi o Južnom vetru je to što jednog člana njihove legendarne grupe nema. Da, svi mislimo na Sinana Sakića. Na to se i Mile Kitić osvrnuo, s aposebnom tugom.

- Na Jahorini skijam 40 godina. Raduje me ponovni susret sa prijateljima. Takođe, raduje me i to što se ponovo okuplja moja ekipa iz Južnog vetra, što će tu biti Dragana Mirković, Šemsa Suljaković, Kemal Malovčić, nažalost nema nam Sinana, ali se nadam da ćemo uspeti da nadoknadimo, rekao je kroz setu Mile Kitić za Kurir televiziju.

foto: Dragana Udovičić

Podsetimo, Južni vetar je osnovao Miodrag M. Ilić, poznat kao Mile „Bas“. Miodrag je najčešće i bio kompozitor, aranžer i tekstopisac pevača ispod kojih se potpisivao Južni vetar. Najveći uspeh kuća je dostigla osamdesetih i početkom devedesetih godina, zahvaljujući grupi od pet pevača koji su promovisani i išli zajedno na turneje pod sloganom Velika petorka Južnog vetra, a koju su činili Dragana Mirković, Mile Kitić, Sinan Sakić, Šemsa Suljaković i Kemal Malovčić uz pratnju Miodraga M. Ilića za bas-gitarom, Save Bojića za gitarom i Perice Zdravkovića za harmonikom.

foto: Privatna Arhiva

Iz tog perioda potiču i neki od najvećih hitova produkcije: Kad bi znao kako čeznem, Sto ću čuda učiniti, Spasi me samoće, Milo moje, što te nema i Jeleni košute ljube Dragane Mirković, Ej, otkad sam se rodio, Reci sve želje, Izađi na pet minuta, Sve je postalo pepeo i dim i Zaljubljen u tebe Sinana Sakića, Pristajem na sve, Zar za mene nema sreće, Javi se oteraj tugu, Mi se volimo i Što me pitaš Šemse Suljaković, Hej živote, hej sudbino, Ja neću ljepšu, Čaša ljubavi, Mi smo bili jedan život, Mogao sam biti car i Hej, vi hitri dani Mileta Kitića, Došao sam samo da te vidim, Cvetaju lipe, Okreće se kolo sreće, Ko gubi i Lažeš da si srećna Kemala Malovčića i druge.

