SKANDALOZNA IZJAVA ESTRADNOG KRITIČARA: Tanja Savić se ponaša kao zvezda! DETALJNO RASKRINKAO NJEN ODNOS SA POLITIČAROM!

Kritičar i novinar Milivoje Čolić ocenio je da se pevačica Tanja Savić ponaša kao svetska zvezda.

Ona je prilikom intervjua ignorisala pitanje novinara o navodnoj vezi sa političarom Draškom Stanivukovićem, što je on okarakterisao kao ponašanje svetskih zvezda samo prilagođeno srpskom tržištu i srpskim uslovima.

foto: Kurir televizija

- Vrlo interesantna priča, vrlo interesantno ponašanje Tanje Savić i ja to stvarno podržavam, meni je to stvarno okej. Ovo njeno ponašanje je dobar materijal za neki fenomen. Oni oživljavaju taj fenomen kada su političari ludovali za pevačicama, novi akteri, nove devedesete, političarima je u krvi ta ljubav prema pevačicama i oni jako vole da se zabavljaju i budu u društvu pevačica. Zbog stresnog posla, jako je logično da posle svih tih sastanak, dana i putovanja ti treba neka zabava, a ko će to bolje da uradi od pevačice - kaže estradni kritičar MIlivoje Čolić za Puls Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Odnos pevačice i političara je u poslednje vreme glavna tema, iako oni svoju vezu nisu ozvaničili javno, odale su ih fotografije na društvenim mrežama koje je pevačica objavljivala.

