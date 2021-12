ZORICA MARKOVIĆ BRUTALNO ISKRENA O DISKVALIFIKOVANOJ MILJANI: Potrebna joj je stručna pomoć! Niko joj NIKADA nije pružio LJUBAV!

Zorica Marković rešila je da prokomentariše novonastalu situaciju između Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Naime, Miljana je danas fizički nasrnula na svog bivšeg dečka Zolu, i u tom napadu je štiklom otvorila Lazaru glavu.

Pevačica je rekla za "Republika.rs" da joj je jako žao Miljane, ali i da je ovo očekivala ranije.

- Ona je u totalnom procepu, pogubila se i izgubila je svaku moguću kontrolu. Mislim da je do sada trebalo sto puta da bude diskvalifikovana. Ovo je kap koja je prelila čašu. Ja sam očekivala da će i ranije ovo da se desi ali nije. Ne opravdam je naravno, ali mi je mnogo žao jer svi znamo kakvo je njeno psihičko stanje. Ne mogu ni na jedan način da opravdam ovo ponašanje, stvarno je nedopustivo.

Zorica kaže da se nada da će Miljana pronaći adekvatnu pomoć i da će uspeti da dovede život u red.

- Sa njenim takvim psihičkim stanjem mislim da Zadruga nije pravo mesto za nju, i smatram da to što je diskvalifikovana da je spas za nju. Ona je osoba kojoj treba ljubav, a niko joj nikada nije pružio, ni privatno a ni emotivno. Iskreno se nadam da će dobiti pomoć koju zaslužuje, pomoći će joj otac i majka ali trebalo bi da potraži i stručnu pomoć.

Pevačica tvrdi da nije Kulićeva samo kriva, već da je kriv i Zola, za koga Zorica misli da je iskoristio Miljanu zarad popularnosti.

- Osnovni razlog za sve je Zola. Miljana kad voli, ona voli do srži. A on je namazan svim bojama, na samom početku učešća je on izjavio da mu se ona sviđa, zato mu i ne verujem ništa. Jako je ružno što se na njene oči ljubio sa drugom devojkom, pa na neki način i razumem da joj je teško palo. To ljubljenje je čisto teranje inata. Ne znam koliko bi ona daleko otišla ako bi skroz izgubila kontrolu.

