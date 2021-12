PRVI INTERVJU MILJANE KULIĆ NAKON DISKVALIFIKACIJE: Znam da sam mogla da UBIJEM Zolu! Odvratno se osećam, ali bih sve isto URADILA

Kao bomba odjeknula je vest da je Miljana Kulić hitnom odlukom Velikog šefa diskvalifikovana iz ''Zadruge 5''.

Kulićeva je za Informer sada progovorila o svemu što se izdešavalo u Beloj kući.

"Odvratno se osećam, jadno, srozano. Dala sam ruku da neću zarvoriti vrata produkciji ovako. U šoku sam otkako se Zola smuvao sa Nevenom. Osećam se nenormalno, nemoćno... Zolu više ne volim, shvatila sam za koga sam se borila. Nikada sebi neću oprostiti što sam polivala majku zbog njega. Što sam išla kod kamataša. Unapred sam uzimala honorare kako bih vraćala dugove. Otplatila sam mu kredit ceo, lagao me je da ima dugove", rekla je Miljana na početku:

"Ogorčena sam na sebe, niko nije kriv, ja sam kriva zbog svega. Za sve druge sam inteligentna, za sebe nisam. Mislila sam da će Zola kad reši sve dugove da će se normalno ponašati prema meni. Shavtila sam da me nikada nije voleo, da me je koristio i emotivno uništio. Ja sam otišla od kuće i otišla u stan sa njim. Srce mi je govorilo da me ne voli", rekla je Miljana na pitanje o Zoli, otkrila je koliko je para potrošila na njega.

"Zola je znao da pijem lekove. Sve je meni jasno. Iz Zadruge 3 sam izašla, ništa tada nisam zaradila, izašla sam tada sa njim. Mrzim samu sebe, ne volim sebe. Neću da pričam o novcu, muka mi je od toga. Roditelji su mi se razboleli, ja osećam krivicu za sve. Sav novac koji imama potrošiću na lečenje", rekla je besna Miljana.

Marija je potpisala menicu da ukoliko bude diskvalifikovana, kuća pripadne Pinku.

"Žao mi je Željka, mojih roditelja i mene. Ne osećam se dobro", rekla je Miljana sa suzama u očima.

Da li si svesna težine rečenice: "Ovog puta je bila štikla, sledećeg će nož pod grkljan" pretila si da ćeš ga zaklati i da se nećeš smiriti dok ga ne ubiješ, glasilo je pitanje za Miljanu.

"Svesna sam šta sam izgovorila. To su monstuozne reči, nije mi žao što sam ga udarila i opet bih. Svesna sam da sam i sada mogla da ga ubijem, nisam razmišljala u tom trenutku, to je katastrofalno, ne osećam se dobro, a ovo što sam izgovarala izgovarala sam u afektu", rekla je Miljana.

