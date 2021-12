MILJANA O PERIODU KADA JE MISLILA DA JE ZOLA KIDNAPOVAN! Kulićeva upala u ZAMKU, tražili su joj 8.000 €, a evo šta je URADILA!

Rijaliti zvezda Miljana Kulić diskvalifikovana je nakon što je fizički nasrnula na svog bivšeg dečka Lazara Čolića Zolu.

Miljana je za Informer otkrila detalje svog odnosa sa Zolom, a posebno se osvrnula na njegovu navodnu otmicu.

Zola je pisao menadžeru Bobanu kako je u velikom problemu, kako ga je oteo Žabac i da je u podrumu.

- Zola je rekao kako mu je potrebno 8.000 evra, međutim, on je lagao, stavljao je na Instagram da je bio u Novom Sadu, a zapravo je bio u Derventi u svom stanu, a sve je to bio dogovor njih dvojice kako bi iznudlili od mene novac. Naravno, dala sam pare jer sam mislila da je u problemu. Osećala sam da laže, ali sam dala. Prevarena sam - kaže Miljana.

Ona je iznela šokantne tvrdnje o Maji Marinković i Marku Janjuševiću Janjušu.

- Jednom me je Zola udarao, šutirao, i to pesnicama u glavu, to moji roditelji ne znaju. Užas. Šutnuo me je bio dole. Išla sam u policiju. Kad se drogira onda je nasilan. Uzimala sam i ja kokain, i Janjuš i Maja. Ja sam samo malo. Ne mogu da prežalim što sam to uradila. Zola će uvek voleti alkohol i nedozvoljene supstance. Pitam se da li će iko normalan da mi priđe posle svega - zaključuje Miljana.

