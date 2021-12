BREGA KRALJ NEKRETNINA! IMA 30 KUĆA, VILA, STANOVA I GARSONJERA! Bogatstvo u nekretninama je 35 MILIONA €, a evo kojeg krša vozi

Goran Bregović (71) uhvaćen je kako razgleda stanove u jednom elitnom delu srpske prestonice.

Kamere "Paparaco lova" uhvatile su ga u kežual izdanju, dok su snimili i kako vozi trabanta, koji uveliko nije u proizvodnji. Očigledno ga moderna vozila ne zanimaju, dok je bio u crnoj odevnoj kombinaciji, te je preko iste imao bež kaput.

foto: Paparavo lov

Brega je, podsetimo, nakon tri godine gradnje završio velelepni objekat na Senjaku i uveliko ga izdao jednoj kompaniji.

Podsetimo, nakon tri godine gradnje popularni muzičar Goran Bregović završio je objekat na Senjaku i uveliko ga izdao jednoj kompaniji. Navodno je ostavio je i jedan deo stambenog prostora za sebe, gde može da boravi kada kuću u kojoj živi iznajmi na dan.

foto: Paparavo lov

- Unutar same vile nalazi se firma kojoj je iznajmio prostor. Međutim, to je samo jedan deo ogromne vile koja je u njegovom posedu. Drugu polovinu je odlučio da sačuva za sebe, jer zbog čestih iznajmljivanja vila i kuća za snimanje raznih spotova i reklama, ipak želi da ima delić za sebe kako bi mogao da odmori - rekao je jednom prilikom izvor za Blic.

- Prvenstveno je tu trebalo da se nalazi ogroman muzički studio u kom bi on pravio muziku, međutim za sada nije poznato da li će do te realizacije doći. Plan postoji, ali Bregović još nije prelomio da li će mu to biti sigurna investicija zbog pandemije kada niko ništa ne radi, i ne snima. Za sada je to samo prostor gde on ponekad boravi, kada kuću u kojoj živi iznajmi za snimanje filma, serije ili nekog spota. Na taj način zarađuje siguran novac i sasvim je siguran i ako u jednom trenutku odluči da napusti muziku, uvek će moći da živi od izdavanja – priča izvor i ističe kako jedan snimajući dan, u zavisnosti od prostora, košta između 2.000 i 3.000 evra.

foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić

Prema pisanju medija u svom posedu ima preko 30 kuća, vila, stanova i garsonjera u vrednosti od preko 35 miliona evra.

Podsetimo, muzičar je u Zagrebu 2005. godine pazario zgradu od 550 kvadrata. Svaka vila Gorana Bregovića procenjena je na barem milion evra. Na Jahorini ima nekretninu od 450 kvadrata, u Perastu dve kuće i starački dom, u koji je uložio nešto više od milion evra, zatim vile u Parizu, Istanbulu… Bregović je i sam jednom prilikom priznao zbog čega je opterećen time da ima što više stanova, kuća i poslovnih prostora.

- Celog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas, kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je, i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih - ispričao je Bregović svojevremeno.

Brega je pretprošle godine odlučio i ćerkama da u jednom popularnom beogradskom naselju, blizu centra grada, kupi dva stana što je on potvrdio u emisiji kod Milomira Marića.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs

Bonus video:

01:40 BREGOVIĆU NA NIŠVILU NAGRADU URUČILA UNUKA ŠABANA BAJRAMOVIĆA