MI ŽIVIMO SKROMNO: Suzana Jovanović prvi put o TAJNOM testamentu Saše Popovića i majbahu od 300.000 €! NJEMU JEDVA SVE OBJASNILA

Pevačica Suzana Jovanović komentarisala je informacije koje su se u poslednje vreme pojavljivale o suprugu Saši Popović.

Pevačica se prvo dotakla priče da je njen suprug kupio auto vredan 300.000 evra.

- Moj suprug je otišao na sajam automobila, neko ga je slikao i poslao medijima da je kupio "majbah" od 300.000 evra. Ljudi moji, ja se vozim u "smartu", Sale i ja vozimo starog ML-a iz 2007. godine. Mi smo skromni i to može svako ko nas poznaje da vam kaže. Uostalom, on je zaslužio da posle 40 godina rada sebi kupi novi auto ili mora od nekog da traži dozvolu - rekla je Suzana za Nova.rs i priznaje da je u poslednje vreme postala jako osetljiva.

Pisalo se i da bračni par ne plaća porez, što Suzana demantuje.

- Plaćamo porez, da nije tako već bi nam davno inspekcija zakucala na vrata. Plaćamo i porez, i struju, i komunalije i telefone, pa da stavim tačku na to", kaže pevačica koja je u braku sa Popovićem 25 godina, dok iz prethodnog braka ima sina koje je Saša prihvatio kao svoje dete - istakla je pevačica.

Suzana ističe da je njen i Sašin odnos idealan te da na supruga gleda kao na "rod rođeni".

- Ni kada sam mlada bila nisam dolazila ni u kakva iskušenja kada je odnos sa muškarcima u pitanju već sam radila sve u skladu sa svojim godinama. Čak i kada sam bila slobodna, razvedena, i nisam imala obavezu ni prema kome, a kada već uđete u brak smatram da je to jedna svetinja i to treba poštovati kao instituciju. Sa čovekom sa kojim sam u braku nisam samo bračni drug već rod rođeni. Deca, kada dođe trenutak, svako ode svojim putem i opet vam ostaje bračni drug. Nikad mi nisu padale loše misli u glavi, niti prevare. Kada ste zadovoljni sa partnerom, kog ste sami birali treba da ga volite i poštujete sve više i više, do kraja života - smatra ona.

Suzana je otkrila i da ju je zabrinut otac zvao u trenutku kada je u medijima izašla vest da je Saša napisao testament.

- To je nečija mašta koja živog i zdravog čoveka stavlja u kontekst da je, ne daj Bože, bolestan i da je morao da napiše testament. Igraju se ljudi sa osećanjima, pa i mi smo živa bića od krvi i mesa. To me strašno pogodilo. Sale se smeje ali ja sam ta koju je uznemirilo. Ja na njega gledam kao na supruga koji će mi sutra pomoći da još malo izvedem decu na pravi put, iako su završili škole, ali da još neke lepe stvari uradimo. Da dobijemo unuče, da im obezbedimo krov nad glavom. Moj tata kada pročita tako nešto, on zove i pita da li je to istina. Kako da mu objasnim da nije - rekla je Suzana.

