KO JE SRPSKA JUTJUBERKA KIKA KOJA SE UBILA: Prati je 700.000 ljudi, a njeno gostovanje u jutarnjem se MESECIMA prepričavalo

Kristina Kika Đukić bila je srpska gejmerka, jutjuberka i influenserka čiji Jutjub kanal "K1KA" broji oko 700.000 pretplatnika. Rođena je 25. jula 2000. godine u Beogradu, a kako navode mediji, oduzela je život.

Iako su češće dečaci njenih godina igrali igrice, Kika je pokazala da i devojčice mogu da budu vrlo uspešne u tome. Zato je u martu 2015. godine pokrenula svoj "Jutjub" kanal "K1KA" na kome je svakog dana postavljala klipove na kojima igra popularni "Minecraft". S obzirom na to da je u to vreme bila jedan od retkih ženskih igrača koji uživaju u toj igrici, za samo desetak dana sakupila više od hiljadu pretplatnika. Iz dana u dan je postavljala nove sadržaje, pa je njen kanal postao jedan od najbrže rastućih domaćih kanala na "Jutjubu".

Kasnije je počela da igra i čuveni "Counter Strike" i "GTA", te iako je često nailazila na kritike, nije odustajala od svojih ciljeva. Obogatila je kanal i drugim sadržajima, poput izazova, tzv. "prenkova" i reakcija na klipove koje snimaju drugi jutjuberi, vlogova i slično. Broj pretplatnika je iz dana u dan je rastao, pa je Kika svoje pratioce nazvala "Mackenzi". Do decembra ove godine godine na „Jutjubu“ ju je „zapratilo“ više od 700 hiljada pretplatnika, dok ih na društvenim mrežama „Instagram“ i „Fejsbuk“ („Facebook“) ima preko 450.000.

Detinjstvo i obrazovanje

Kristina Đukić je rođena 2000. godine u Beogradu. U rodnom gradu je završila osnovnu školu, a pošto nije bila odličan đak i nije imala dovoljno bodova da u prvom krugu upiše srednju školu koju je želela, majka ju je upisala u srednju železničku školu. Kako je u jednom videu ispričala, prvi dan je umesto u Železničku otišla u Elektrotehničku školu „Rade Končar“. Rukovodstvo škole je posle prvog časa došlo do zaključka da je nema ni na jednom spisku, te su je uputili u Železničku koja je udaljena dvestotinjak metara od te škole. Upisana je u razred mašinovođa, ali se tu nije dugo zadržala nego se „prebacila“ u trgovačku školu.

U istoj ispovesti je svojim pratiocima priznala da su je svi ispočetka znali kao devojku koja je „promašila“ školu, a potom i po tome što je jutjuberka i gejmerka. Kako je jednom prilikom kazala odličan je đak, ali i da ima dovoljno vremena da se posveti snimanju klipova za „Ju Tjub“. Preko „Minecrafta“ do najbrže rastućeg kanala na Balkanu.

Bila je jedna od prvih devojčica koje „strimuju“ dok igraju igrice, pa je bilo podeljenih mišljenja. Dok su neki podržavali njenu hrabrost, drugi nisu blagonaklono gledali na to što devojčica igra igrice namenjene dečacima. Do prvih hiljadu pretplatnika je stigla za samo mesec dana, dok ju je godinu dana kasnije pratilo skoro 50 hiljada korisnika „Ju Tjuba“ sa prostora cele bivše Jugoslavije. Bilo je neobično to što devojčica igra igrice i takav sadržaj objavljuje na toj platformi, te je kanal „K1KA“ postao jedan od najbrže rastućih na Balkanu. Svoje pratioce zove „mackenzi“, a pored „Ju Tjuba“, ima „armiju“ fanova i na društvenim mrežama.

Nakon „Minecraft-a“ počela je da „strimuje“ „Counter Strike“ i „GTA“ („Grand Treft Auto“), što joj je donelo još veću popularnost. Nakon toga su usledile saradnje sa sponzorima, što je povećavalo njenu zaradu na „Ju Tjubu“.

