PREPALA SAM SE KADA SU ME OVO PITALI U ZVEZDAMA GRANDA! Zorja Pajić prvi put ISKRENO o SUROVOJ ESTRADI!

Mlada pevačica Zorja Pajić, publici poznata po učešću u takmičenju Zvezda Granda, iskreno je prvi put progovorila o predrasudama sa kojima se susrela na početku svoje pevačke karijere, ali i o negativnim komentarima koje je dobijala od strane kolega i saradnika.

Zorja je nedavno prvi put progovorila o predrasudama sa kojima se susrela na početku svoje karijere.

Kako je veoma mlada uplovila u bračne vode, postavljalo se pitanje kako će se to odraziti na njenu karijeru i uspeh u šou biznisu.

- Na početku Zvezda Granda svi su me pitali kako sam ušla u ovaj posao, a udata sam. Moram priznati da me je to malo uplašilo, ali pokazalo se da je u mom slučaju bila prednost što sam se mlada pronašla sa svojim suprugom, te zajedno radimo na svemu i nemam na šta da se požalim, zaista sve je fantastično - istakla je pevačica za Kurir televiziju.

Za sada, Zorja i njen suprug prkose svojim skladnim bračnim životom.

Inače, da podsetimo, mlada pevačica je otkrila da se, nakon svoje prve pesme "Lutka od porcelana", koju je publika odlično prihvatila, sprema dve nove, od kojih je jedna namenjena takmičenju za izbor pesme za Evroviziju.

