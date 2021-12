MILAN MILOŠEVIĆ UVEREN: Estrada me ne pljuje jer se plaše da ne progovorim šta znam o njima! Evo koga bi voleo da vidi u Zadruzi!

Milan Milošević je novinar i voditelj rijalitija, a pored svog redovnog posla, bavi se i pevanjem iz hobija. U intervjuu za Kurir s njim smo porazgovarali o raznim aktuelnim temama iz "Zadruge" i estrade. Na početku nam je otkrio kako je zadovoljan reakcijama na svoju novu pesmu "Rafali", pa smo tom temom započeli naš razgovor s njim.

- Prezadovoljan sam reakcijama na moju novu pesmu, prvenstveno jer ja muziku doživljavam kao hobi. Meni je to zanimljivo i svaki put kada mi se ponudi dobra pesma, ja je snimim. Neki bi rekli da je to skup hobi, ali ja tu uvek iskalkulišem i nađem sponzore. Jedino moje ulaganje tu je moja dobra volja i, ma koliko me usporavali, namerno to radim - rekao nam je na početku razgovora Milan.

Da li si primetio ljubomoru nekih pevača zato što si se i ti upustio u muzičke vode?

- Kako da ne. Još otkad sam počeo, još od prve pesme koju sam snimio sa Stojom. Mnogo njih me je pitalo da li ću i nastupati, rekao sam im da mene to ne zanima u životu. Odmah se plaše za sebe i svaki put kad se neko novi pojavi na sceni, njima je to strepnja za posao.

Jesu li ti čestitali na pesmi?

- Svi čije mišljenje ja uvažavam. Stoja, Kaća Živković, Nadica Ademov, Aleksandra Mladenović, svi su mi rekli da mi je ovo najbolja pesma do sada.

A pljuvanja sa strane, da li su došla do tebe?

- Nisu. Estrada je sa mnom jako oprezna, iako sam se ja povukao iz novinarstva. Nisam čuo da me je bilo ko sa estrade pljuvao. Bolje da ćutim, mnogi imaju strah od mene šta bi se desilo kad bih ja progovorio šta sve znam. Nemaju potrebe za tim, mene ko ne dira, ne diram ni ja njega. Dok sam se bavio estradom u tom smislu, više stvari nisam napisao nego što sam napisao.

Kako gledaš na ovu sezonu "Zadruge"?

- Mislili smo da smo do sada sve igrice prešli, što se tiče učesnika, ali se ovog puta desilo nešto što nikad nije zabeleženo - da žena vara muža i da se razvedu u rijalitiju za malo više od dva meseca.

Otkad datira tvoje druženje s Dalilom?

- Ja sam bio u dobrim odnosima s njima, ali od trenutka kad su ušli u "Zadrugu 3", ja sam se postavio potpuno profesionalno prema njima, što im nije odgovaralo. Nakon njihovog bekstva, mi smo prekinuli svaki kontakt. Valjda su mislili da su svi protiv njih bili. Znam da je pre ulaska u "Zadrugu 3" mene tagovala na storiju i napisala da zahvaljujući meni ima kuću, najboljeg muža na svetu i sve što je stekla u životu. Ja sam nju ubacio u "Parove". Ona se meni javila iz Tuzle, pa sam je prosledio producentima "Parova" i tako je započeo naš kontakt. Izvinila mi se pred ulazak, i da nije, ja bih bio krajnje profesionalan.

Kako ti se čini njena i Dejanova situacija?

- Meni je to katastrofa. O njoj menjam mišljenje iz dana u dan. Treba imati petlje za to što je uradila, priznati da nekog ne volis iako si u braku, ali mi je čin užasan, da to uradi pred milionima. Što se tiče Dejana, on je ponižen, ali mi nije jasna njegova patnja i lomljenje, deluje mi da će se oni svakog trenutka pomiriti. Pokušava da bude duhovit na silu, ali se vidi da je jako povređen. To je i ona sama rekla, da joj on, dok kalkuliše, neće prići, a kad bude prestao da kalkuliše, leći će pored nje i zagrliti je. Sve je moguće kod njih. Što se tiče njenog odnosa sa Carem, mislim da će tu tek biti svega.

A Maja i Filip?

- Maja voli da bude glavna, ona voli da ono što je njeno bude njeno i ničije. Meni su oni super par. To će biti još burnije nego kad je bila s Janjušem.

Koja te je priča u "Zadruzi" najviše rastužila do sada?

- Viktorijina ispovest o svešteniku koji ju je silovao. To je nešto najstrašnije što sam čuo u životu.

Dobijaš li i dalje pretnje na društvenim mrežama? Koja te je najviše uplašila?

- Da, stalno. Najviše me pogađa kad mi vređaju majku i kad su mi javili koji mi je broj majčine sobe u bolnici, pa sam u četiri sata noću morao da upalim kola i da odem da vidim da li je dobro. Sve sam prijavio to, desetine ljudi je procesuirano zbog toga.

Da li ti je dosadilo vođenje rijalitija?

- Nije mi dosadilo, ali postalo je malo naporno. Voleo bih da se oprobam u nekom novom formatu, neki zabavni tok-šou bi bio odličan, mislim da bih se odlično snašao.

Ko ima veći rejting? Jovana Jeremić ili ti?

- Ona ima najveći rejting što se tiče jutarnjeg programa, to je neosporivo. Ona je izbor naroda, jedinstvena je, ali to nema veze s mojim poslom, ja radim totalno drugu priču. Što je ona u jutarnjem, to sam ja u rijalitiju. Egal smo što se tiče toga.

Koga bi voleo da vidiš kao učesnika u "Zadruzi"?

- Tanju Savić i Draška Stanivukovića, ja navijam za tu ljubav, baš su lep par. I Darka Lazića i Barbaru Bobak. Svi ti parovi koje prate skandali u privatnom životu su odlični za rijaliti, ništa drugačiji ne bi bili ni pred kamerama.

