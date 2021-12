BAKA PRASE ZNA DETALJE KIKINE (22) TRAGIČNE SMRTI: Među prvima saznao UŽASNU VEST, svi su mislili da su u sukobu, a ovo je ISTINA

Jutjuberka Kristina Kika Đukić izvršila je samoubistvo u iznajmljenom stanu u centru Beograda, a sada se oglasio Baka Prase na svom Instagram profilu.

On je istakao da zna kako i zbog čega se ubila Kika sa kojom je svojevremeno ratovao.

"Za ovo dešavanje sam saznao među prvima jer su njeni prijatelji mene zvali i rekli mi da će me javno podržati istinom o celom događaju, ali sam odbio jer ne želim da ja budem žrtva. Krivo mi je zbog toga što se desilo. Krivo mi je što nisam objavio da smo se pomirili i da smo postali prijatelji. Krivo mi je jer ljudi ne znaju razlog a upiru prstom. Ne daju mrtvima mir i poštovanje da ni skupili nekoliko lajkova, da bi ispunili svoju želju za osvetom i to na najružniji mogući način", napisao je Baka Prase i nastavio:

"Ja neću biti taj koji će objaviti razlog i način njenog dela, koji su mi saopštili sinoć, da bih probao da "operem" svoje ime iz poštovanja prema njoj. Ako to bude razlog zbog kog će neko da me mrzi, to mi je skoroz ok", rekao je i dodao:

"Moje saučešće njenin najbližima i da se u miru oproste od svog deteta je ono što najiskrenije želim".

"Sve objave u vezi nje će biti uklonjene večeras jer ne želim da budem osoba koja će kvariti uspomenu na nju", zaključio je on.

Kurir.rs/M.M.

