UVREDLJIVA PESMA O POKOJNOJ KIKI NESTALA: Pesma Bake Praseta JE L' TE NIJE BLAM u kojoj je vređa sklonjena sa Jutjuba

Jutjuberka Kristina Kika Đukić (21) izvršila je samoubistvo u iznajmljenom stanu u centru Beograda. Kristina je u žižu javnosti dospela pre dve godine zbog brutalnih svađa sa Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase. Bogdanović je tada objavio i spornu pesmu pod nazivom „Je l' te nije blam?" koja je sada uklonjena sa Jutjuba.

foto: Printscreen/Instagram, Ana Paunković

Tekst koji je Baka Prase bio objavio, upućen Kiki:

Na insta bu*a je l' te nije blam

mala si fulja je l' te nije blam

kanal ti nula je l' te nije blam



sa kevom gledaš šta, je l' te nije blam

Scena ti smeta razlog nemaš

sad da ne od***eš

ćelavi retard kome je

šteta da gleda sebe



Priča o ki*i, a svi ti

komentari zbog mene

može biti da se ti pred svima

hvališ kevi da se je*eš

Vadite dojke, krenule brojke



mama ugovara trojke

mama rekla može, o moj Bože

na Jutjubu Tinder ku*va za momke

Ko da si Stojke

svašta bi da radiš

za cipele onol'ke

svašta ćeš da vadiš

Ne znaš za rolke

stvarno mi se gadiš

pumpaj ta usta

za tebe je most plavi

Maltretiraju me

idi žali se majci

dok ja pi*am po tebi

u mojoj „Šaim se" majici

„Team Trending" te izbacio

(Mrš) al' tu su stranci

igraš kanter, ideš preko

tamo gu*e te Danci

Podrške nema džabe stalno smaraš decu

jer uvek si spremna da odgovaraš za pare Nemcu

i sveću veću za sreću pali

mali kanali kreću na mene, već su pali

Samo se žali stara škola, i to me smara

nebitni do bola, dok vas karam

krenuo od LOL-a, na vrhu sad sam

ličis na malog trola, mnogo gadna

Jadna mala ona samo kuka ej

jadan kanal to je sramota bruka ej

nema sadržaja bez moga ku**a ej

kanal pada jer ja mnogo lud sam ej

Vaspitanje se vuče iz kuće

to je tako

al' tuđe da komentarišeš ti

ma to je pak'o (to je pak'o)

Ke*aš svakom, smanji doživljaj mala

jer svi znamo šta na tjubu

Jutjuber se, podsetimo, na Instagramu oglasio povodom smrti Kike Đukić.- Večeras ću reći sve od srca. Za ovo dešavanje sam saznao među prvima, jer su njeni prijatelji mene zvali i rekli mi da će me javno podržati istinom o celom događaju, ali ja sam odbio jer ne želim ja da budem žrtva. Krivo mi je zbog toga što se desilo. Krivo mi je što nisam objavio da smo se pomirili i da smo postali prijatelji. Krivo mi je jer ljudi ne znaju razlog, a upiru prstom, ne daju mrtvima mir i poštovanje da bi skupili nekoliko lajkova, pregleda, šerova i moralnih poena, da bi ispunili svoju želju za osvetom, i to sve na najružniji mogući način - napisao je on.

foto: Printscreen

- Ja neću biti taj koji će objaviti razlog i način njenog dela, koji su mi saopšteni sinoć, da bih probao da "operem" svoje ime, iz poštovanja prema njoj. Ako to bude razlog zbog kog će neko da me mrzi, to mi je skroz ok - dodao je jutjuber.

- Nisam obrisao objave u vezi nje, da ne bude da bežim od svega ovoga, već sam hteo da dam svima mogućnost da slikaju, i da pokažu svoje pravo lice, dok skupljaju pažnju na ovako tragičnom dešavanju. Sve objave u vezi nje će biti uklonjene večeras, jer ne želim da budem osoba koja će kvariti uspomenu na nju - zaključio je.

foto: Printscreen

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni. foto: Privatna Arhiva, Dado Đilas

kurir.rs/blic

Bonus video:

01:58 JUTJUBERKA KIKA TRPELA SAJBER NASILJE: Šta je još mogući uzrok suicida?