ŽIKA VOLONTIRA NA HEPI TELEVIZIJI! Jakšić voli da pomaže kolegama

Poslednjih dana u prestonici se spekuliše da je Žika Jakšić prekinuo saradnju sa Grandom, ali i da je prešao da radi na Hepi Televiziji. Prema informacijama Kurira, voditelj je kontaktirao pevače i zvao ih kod sebe u Novogodišnji program koji se snima i biće emitovan na srećnoj televiziji, ali i on i Grand produkcija demantuju da je došlo do prekida saradnje između njih.

foto: Pritnscreen

- Apsolutno nema nikakve istine u tome da Žika napušta Grand i da prelazi na Hepi Televiziju. Žika je producent u Grand produkciji i autor jedne od n ajgledanijih emisija "Nikad nije kasno", koja se snima upravo u ponedeljak i utorak. Žika, samo zahvaljujući svojim kontaktima i prijateljskim odnosima, koje Grand produkcija inače gaji sa Hepi Televizijom, on je svojim iskustvom i znanjem čisto napravio konekciju sa našim pevačima koji snimaju na Hepiju Novogodišnji program. Nama je u interesu da se naši pevači pojavljuju na svim televizijama, da se tamo reklamiraju i promovišu svoje pesme. - glasilo je saopštenje Grand Produkcije.

foto: Dragan Kadić

Isto to rekao je i Jakšić - Mi imamo saradju sa Hepi Televizijom, oni tamo zovu često naše pevače u gostovaje. Ovde je bilo snimanje jedne emisije gde su učestvovali pevači iz Granda. Ja sam to prijateljski uradio jer sam blizak sa ljudima koji rade na Hepiju i sa vlasnicima. Kolegijalno sam im pomogao da to zaista izgleda kako treba, tu nema ništa dalje od toga. - rekao je Žika Jakšić za Kurir.

foto: Dragan Kadić

kurir.rs/ Ana Denda