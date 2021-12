PEVALI U NAJVEĆEM BOLU, ZA SMRT BLIŽNJIH SAZNALI NA SCENI Pevačici umirala MAJKA dok je nastupala! Moja duša zna kako sam IZDRŽALA

Mnoge poznate ličnosti u trenucima najvećeg bola i tuge smognu snage da pokažu koliki su profesionalci u svom poslu.

U prilog tome ide činjenica da su neki od pevača vest o smrti najmilijih primili tokom nastupa, ali su zbog publike izdržali da pevaju do kraja, ili su posle nekoliko dana od sahrane bližnjih izašli na scenu, iako im se srce slomilo.

Pevačica Ana Bekuta pre manje od dve nedelje izgubila je svog životnog saputnika Milutina Mrkonjića koji je preminuo u 79. godini. Bekuta je poslednjih deset godina provela u skladnoj vezi sa političarem, a vest o njegovoj smrti ju je potpuno slomila.

foto: Damir Dervišagić

Ona je nakon gubitka saopštila da se povlači iz medija. Međutim, na svom Instagramu saopštila je da će ipak pevati za doček Nove godine.

- Najdraži moji, odlučila sam da u Novu godinu ipak uđemo zajedno. Vidimo se 31. decembra u prelepom Trebinju, a 1. januara u čarobnoj Banja Luci. Radujem se što ćemo se grliti i grijati pesmom. Dobro se obucite, nemojte da je neko došao bez potkošulje! Voli vas vaša Ana - napisala je Bekuta.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Slobodan Sloba Radanović nije želeo da otkaže nastup za Novu godinu nakon što mu je preminuo otac Dušan prošle godine. Pevač je tada nastup započeo baladama, a potom su usedili i trubači, kao specijalno iznenađenje. Radanoviću su tokom davanja izjave zasuzile oči i nije mogao da sakrije bol zbog smrti oca.

- Skupio sam hrabrosti, odradio to i znam da bi i on tako hteo. I moja majka je insistirala da ja nastupam i da ne odlažem te svoje nastupe... Mislio sam da neću moći, da neću imati glasa da pevam, do zadnjeg trenutka dok nisam kročio na binu. Kada sam uspeo to da uradim, bio sam ponosan sam na sebe, bila je ponosna i majka, znao sam da je i otac ponosan. Nova godina i repriza - stanje šoka, pa mi je bilo lakše da pevam, ali kada se sve to malo sleglo 4. sam nastupio i tada mi je bilo najteže, mislio sam da ću da prekinem nastup na pola. Setio sam se nekih stvari, a kada prođe neko vreme i shvatiš da nekog stvarno više nema, onda te uhvati taj neki momenat, bude ti baš teško... - rekao je Sloba.

foto: Pritnscreen

Članica grupe "Hurricane" Ksenija Knežević, koja je sa koleginicama Sanjom Vučić i Ivanom Nikolić predstavljala našu zemlju na Evroviziji u Roterdamu, izgubila je baku u trenutku dok je nastupala na ovom muzičkom takmičenju.

Naime, pevačicina baka sa majčine strane preminula je pred finalni nastup, a članovi njene porodice su odlučili da joj ne jave, da je ne bi uznemirili dok još traje takmičenje.

- Sve smo sakrivali od Ksenije da bi mogla da nastupa. Ona je bila mnogo vezana za baku i sigurno ne bi mogla tako dobro da otpeva da je znala da je preminula - rekla je njena majka Nina.

foto: Profimedia

Pevačica Jadranka Barjaktarović 2008. ostala je bez majke Miljane, koja je pet godina vodila bitku sa rakom. Jadranka je jednom prilikom izjavila da je pevala u trenutku dok joj je majka umirala.

- Majka mi je preminula 2008. godine, i to dok sam ja nastupala za Srpsku novu godinu u Novom Sadu. Ja sam pevala, a ona je umirala. Nisam mogla da otkažem taj nastup, jer je bio unapred dogovoren. Mama je pet godina bolovala od raka i znali smo da je došao kraj te njene borbe. Tamo mi je najveća bol, ali život ide dalje. Od kada mi je majka umrla, ja više nikada nisam zaplakala. Ne može niko da me iznervira posle toga, jer, kada izgubiš nešto što je najvrednije, ništa više nije vredno suza. Ispratila sam je dostojanstveno, bez suza, jer bi ona tako htela. Ni dan danas je nisam prebolela – ispričala je ona svojevremeno za Informer.

foto: Printscreen

Pevačica narodne muzike Gordana Goca Stojićević još jedna je nizu koja je pokazala da nikada ne bi izneverila publiku. Ona je jednom prilikom otkrila da je pevala unapred zakazanu svadbu, i to samo nekoliko dana posle majčine smrti.

"Kada mi je majka umrla, nije prošlo ni 40 dana, imala sam zakazanu svadbu da pevam u Neresnici gde je moja majka provela najveći deo svog života. Tad sam se nakljukala sedativima, vozila do Neresnice i otpevala ljudima svadbu jer nisam mogla da ih izneverim, a kako je meni, to samo moja duša zna. Možda je to taj profesionalizam", rekla je Goca tada.

foto: Zorana Jevtić

Legendarni Šaban Šaulić takođe je zbog karijere izdržao veliku bol - kada nije mogao da ode na sahranu ocu jer je bio u Australiji zbog nastupa.

- Odradio sam jedan grad u Austarliji i čujem u restoranu da mi je otac preminuo. Sa nama je tada bio Marko Marković naš poznati sportski komentator. On je zapravo čuo. Telefon je zvonio u tom restoranu i neko od organizatora je došao i rekao njemu. On je prišao meni i počeo da govorio: "Nemoj da se nerviraš, da se uzbuđeješ, život ide dalje". Ja ga gledam, šta mi to priča, s obzirom na to da smo pre toga govorili o sasvim nečem drugom. Da bi mi on rekao da je takva situacija kakava je i da mog oca više nema među živima. Međutim, tada je bio zakazan Sidnej i Melburn. Ljudi su uložili mnogo para. To su bila dva najbitnija grada kada je Australija u pitanju. Sećam se da sam pevao i plakao. Svega se sećao. Bio sam negde van sebe dok pevam i plačem i zamišljam šta se tamo sve dešava, a ja da ne sahranim oca. Nisam to mogao ni da pomislim, a ne da doživim - ispričao je Šaban pre nekoliko godina.

Takođe, on je nastupao i kada mu je preminuo.

- Dešava se takođe sledeća situacija. Doček Nove godine, ja sam u Beču, i tu je sve raspordato. Treba da nastupim tu noć. I dobijam poziv da mi je stric umro. Ni tu nisam mogao da prisutvujem sahrani. To je bilo strašno. To je druga strana našeg posla- pričao je on.

foto: Tamara Trajković, Ana Paunković

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:26 NAKON RASULA, MILJANA SREĆNA U ZAGRLJAJU SINA! Kulićeva posle loma u Zadruzi i boravka na KLINICI, stigla u svoj dom! (VIDEO)