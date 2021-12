NISAM IMALA NIKOG TADA, MAJKA MI JE PREMINULA: Zorannah ogolila dušu, nakon porodične tragedije borila se sa SAJBER NASILJEM!

U javnosti je nedavno kao bomba odjeknula vest da je jutjuberka i influnserka Kristina Kika Đukić tragično oduzela sebi život.

Njena koleginica Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, odlučila je progovori javno o ovoj temi, te je priznala da je ona prolazila kroz slične situacije.

Naime, Zorana je rekla da razume kroz šta prolaze ljudi na društvenim mrežama, te da je i sama bila žrtva takozvanog sajber nasilja.

- Ja sam prošla kroz sito i rešeto za ovih deset godina. Najveći medijski linč sam imala nakon Sajma knjiga, kada sam izbacila svoju knjigu i to je iz nekog razloga bio nacionalni skadnal, ali nakon toga, ja sam stvarno oguglala. Ja tada nisam imala nikoga, mama mi je preminula te godine, nisam imala nikog svog da me iznese, da mi pomogne i kaže kako da prođem kroz sve to, ali kad sam sve to prevalila na svojim leđima, posle šta su pisali o meni ne da me nije zanimalo, već na jedno uvo uđe, na drugo izađe - otkriva Zorana, pa dodaje:

- To meni nikad nije bilo jasno. Zašto moj život kakav god da je dotiče druge ljude? Moj život je moj život, moje mišljenje je moje, a ne njihovo, moj izbor je samo moj, kao i moj posao, moj fizički izgled je moj izgled... Ljudi nemaju osećaja za to, takvi ljudi koji mene pljuju nisu moji pratioci, to su neki ljudi koji proičitaju negde moju neku izjavu na nekom portalu, imaju link ka mom Instagramu i onda kreću pkljuvačine ispod slika. Ali takav profil ljudi, da njihovoj majci, sestri, ćerki tako nešto napiše... To bi bio veliki problem - zaključuje Jovanovićeva u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

