TAJNA LISTA LJUBAVNIKA SUZANE MANČIĆ: Loto devojka otkriva sve o ljubavnom životu, AFERAMA i ŠVALERIMA

TV voditeljka Suzana Mančić (63) odlučila je da neće objaviti imena svojih ljubavnika u novoj knjizi, ali će otkriti s kakvim muškarcima je imala afere i emotivne veze i da su mnogi bili i oženjeni.

- Bilo je to davno, vreme prolazi, ljudi odlaze. Neka ostanu u lepom sećanju i divnoj uspomeni. Oduvek sam bila žena s tajnom i neka tako i ostane. Moji prijatelji znaju o kome je reč i slatko se smeju na pomen tih dogodovština zajedno sa mnom. A bilo je raznih zgoda i sa ženama i devojkama tih momaka. Međutim, uvek sam znala kad treba da odstupim i nije bilo incidenata jer sam ipak pristojno biće. se borile za svoje muškarce i to potpuno mogu da razumem. Dozvoljavala sam sebi razne izlete, ali sam uvek znala kada je vreme da stanem - rekla je Mančićka za Gloriju.

foto: Printscreen/Magazin In

Rat polova

Danas su muško-ženski odnosi značajno drugačiji u odnosu na vreme kad se ona formirala.

- Mladi se često upoznaju na društevnim mrežama, a meni je to strano. U moje vreme momci su nas zvali na fiksni telefon da se dogovorimo za sastanak, pa bi se neretko javio tata i najstrožim glasom pitao: “Ko je to?", što bi ih nekad i uplašilo. Sada je ravnoteža medu polovima potpuno poremećena, mnogo je više žena nego muškaraca i one preuzimaju inicijativu, Jesam za to da priđeš ako ti se neko dopada, ali na lep način, da odrediš dokle treba ići. No, to je pitanje za moje ćerke jer se ja više ne družim su tako mladim ljudima. Vidim da borba polova i težnjara dominacijom i dalje postoje, što je dobro. Muškarci žele da budu glavni, a žene smatraju da su zaslužile da one budu dominantne, i tu se lome koplja na poslu, u vezama i u prijateljstvima Iako je u godinama kad se polako skvik životni računi, testament nije napisala.

- Testament praviš celog života, on je zapravo i način kako si živeo, kakav si odnos imao sa svojim prijateljima, ko će te pamtiti po dobru, kako će te sećati javnost. Šta ćeš ostaviti svojoj deci od tog nekog intelektualnog i porodičnog nasleda. Kakve ćeš im vrednosti usaditli. Naš testament je da svoje naslednike osposobimo za kvalitetan i dobar život, da budu dobri ljudi, pošteni, vredni, radni, pametni i obrazovani, a da opet, na ulici ne budu izgubljeni nego pomalo i mangupi. Smatram da je i to dužnost svakog roditelja. Lista želja uglavnom se odnosi na putovanja , ali moj suprug Simeon i ja nikako da se složimo oko toga gde bi on voleo da putuje, a gde ja. Najvećom greškom u životu smatra nodostatak samopouzdanja i hrabrosti, u ranoj mladosti neke prilike je propustila jer nije verovala u sebe.

- Uspela sam da dovedem brojeve u ravnotežu, nekad sam imala 65 kilograma, sad imam 65 godina i zadovoljna sam što još imam volje i želje da radim i što mi ništa nije teško. Ali ne može čovek celog života da bude na maksimumu adrenalina, svesna sam da ulazim u period kad bi mi odgovaralo i malo mira i tišine, medutim, to apsolutno nemam. Veoma sam aktivna, jurim i trčim.

foto: Kurir televizija

kurir.rs/Gloria