ŠOKANTNO PRIZNANJE PEVAČICE! Razvela se, a i dalje nosi prezime bivšeg: Konačno otkrila isitinu ZAŠTO GA NEĆE PROMENITI!

Popularna pevačica Tamara Dragić i posle razvoda nosi prezime bivšeg muža. Zvezda Granda konačno je progovorila o ovoj odluci, a navela je i da još uvek nema nameru da vrati svoje prezime.

- Pred kamerama sam Tamara Dragić, iza sam Milojević. Ja ni posle razvoda nisam sigurna da li želim da menjam to prezime, jer ja sam bila dugo u toj porodici i ostalo mi je to kao jedno lepo iskustvo koje je iza mene. Nikada nisam loše pričala o svom bivšem mužu i mislim da je to ono što intrigira sve - kaže Tamara Dragić za Kurir televiziju.

Njenom bivšem suprugu nije smetalo da ona zadrži njenovo prezime, koje kako ističe, sa ponosom nosi.

- Mom bivšem suprugu nije smetalo kada smo se rastali, a da li mu sada smeta to više nije ni bitno. U duši mi je lepo i toplo, čak ni ovaj sneg ne može da me rashladi. Meni se čini da me publika prepoznaje onakvu kakva jesam i da me zbog toga voli - kaže pevačica.

Ona je dodala da joj je jako važna dinamika u životu, te da joj veoma prija što radi više poslova.

- Ne bih mogla samo jedan posao da radim, imam potrebu da budem aktivna na više frontova da se dajem. Osećam se ispunjeno kada je tako dinamično u životu - kaže Tamara.

Pevačice je nedavno objavila i svoju novu pesmu "Deviza" koju je i izvela u strudiju Kurir televizije, a svojim vrelim plesom oduševila je sve.

