JA ŠETAM BOGATAŠE, A MAJA SIROTINJU IZ RIJALITIJA: Ana Korać žestoko oplela! Starleta otkrila sve o NOVOM DEČKU!

Ana Korać poručuje da je zauvek završila s rijaliti životom jer je pronašla mir pored novog dečka, uspešnog biznismena iz Beograda kojem želi da rodi dete. I dok starleta uživa u ljubavnoj idili, svojoj koleginici Maji Marinković, koja je, prema tvrdnjama mnogih, u svemu kopira, poručuje da od nje ima još mnogo da uči.

U intervjuu za Kurir Koraćeva, između ostalog, otkriva i kako dobiti skupocene poklone kojima nju obasipaju milioneri.

foto: Printscreen/Instagram

Otkud ti u Beogradu? Čudno da nisi na nekoj egzotičnoj destinaciji... -

- Idem u januaru, najpre da proslavim Novu godinu, pa ću onda malo da se sunčam.

U poslednje vreme nisi prisutna u javnosti.

- Malo sam se smirila, distancirala, prija mi da se odmorim. Ali to je u mom slučaju zatišje pred buru. Prija mi da me nema neko vreme. Sve mi je postalo dosadno, ljudi, komentari. Ne bih volela da se povučem, i da želim, ne bih mogla. Ali trenutno uživam u prazničnoj idili, stiže Nova godina, Božić, posle ćemo da pravimo skandale (smeh).

Priča se da menjaš život iz korena i da želiš da budeš dama, a ne rijaliti zvezda...

- Distancirala sam se od rijaliti života. Ne pripadam ja tamo. Nije to za mene. Više me nećete gledati u tom projektu.

foto: Printscreen/Instagram

Maja te ne vadi iz usta u "Zadruzi"?

- Da. Pokušavam da uđem u njenu glavu i shvatim šta se tamo dešava. Kao da sam joj idol. Na neki način me gotivi, a u medijima sve najgore. Mrzi me što ne može da bude ja, a opet me i voli.

Kažu da te kopira od glave do pete, ali tvoji partneri su bogataši, a ona juri rijaliti igrače koje još i izdržava.

- Tačno tako, tu je omašila (smeh). Tu se ne poklapamo. Pokušava ona, što se tiče oblačenja, ali ne može da bude Ana jer svako je osoba za sebe.

Je li Soraja Vučelić tvoj uzor?

- Ona mi je najbolja prijateljica. Nju baš volim i biće mi najbolja prijateljica ceo život. Ne sećam se da sam nekog kopirala jer sam uvek volela samo sebe.

foto: Printscreen

Ostaješ li pri tome da i dalje voliš Davida Dragojevića?

- Dečko mi ništa nije loše uradio. Ostao mi je u lepom sećanju, ali ga ne volim kao muškarca.

Ti si takođe imala dečka koji je bio u rijalitiju, pa mafijaše, a sada si s dobrostojećim biznismenom kojeg kriješ od javnosti.

- Moj dečko je dobar i lepo mi je sa njim jer uživam. Ne bih ništa menjala. Kliknuli smo na prvu. Upoznali smo se pre devet meseci. Ne želi da bude u javnosti, nije iz te priče iako bih odmah otkrila njegov identitet. Od njega sam dobila BMW 4, pažljiv je jako, kulturan i fin.

Kako uspevaš da uloviš bogataše?

- To je stvar trenutka. Takvi muškarci nikada ne bi bili u vezi s, recimo, Majom. Ona nema ponašanje. Nju ne bih upoznala ni s prijateljima, a kamoli s nekim dobrostojećim muškarcima. Zamislite da izađemo, da mi se baca po restoranu. Da sam muško, bilo bi me blam da mi ona bude devojka.

foto: Printscreen/Instagram

Kako se dobijaju stanovi i kola?

- To je sve do osobe, ako je neka ozbiljna veza, što da ne. Ako želiš nešto ozbiljno a tim dečkom, skroz je okej da ti kupi stan.

Da li bi sadašnjem dečku rodila dete?

- Da. Ako bi se to sada desilo, ne bih se bunila. Samo je nekoliko godina stariji od mene. Taj dečko živi ovde u Beogradu, jako mi prija. Prvi put da su mi se sve kockice poklopile. Volim ga i lepo mi je.

foto: Pritnscreen

Kada čuješ da si sponzoruša i prostitutka, kako reaguješ?

- Oguglala sam na te komentare. Sve to dolazi od osoba koje su nezadovoljne svojim životom. Bitno mi je da sam ja srećna.

Plašiš li se da ti dečko ne traži da mu vratiš sve što ti je kupio ako dođe do raskida?

- Ma kakvi. Zamisli kada bih morala da vratim sve te poklone. To se ne vraća.

foto: Kurir

Ljiljana Stanišić

Bonus video:

01:31:14 SCENIRANJE 17.10.2021 - LUNA I MARKO