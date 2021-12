TINA IVANOVIĆ ZARAŽENA KORONA VIRUSOM! Pevačica otkazala sve nastupe, a sada se oglasila i otkrila kako se OSEĆA!

Pevačica Tina Ivanović zaražena je korona virusom zbog čega je otkazala sve unapred zakazane nastupe.

Nakon ovih saznanja, Tina se oglasila za Pink.rs i otkrila kako se oseća.

- Verujte mi da sam do sada spavala. Dobro sam, držim se. Malo sam pospana i malaksala, imam povišenu temperaturu, ali držim se. Nije svejedno svakako kada čujete da ste zaraženi, ali proći će to za nekoliko dana i biće sve okej, ubeđena sam u to. Istina je da sam otkazala snimanje spota zbog zdravstvenog stanja, verujem da ćemo to obaviti čim se oporavim u potpunosti - poručila je folkerka.

