OTAC BAKE PRASETA PREDUZEO DRASTIČNE MERE: Posle Kikine smrti napadaju porodicu Ilić, a on poslao poruku SVIMA!

Poznati jutjuber Bogdan Ilić (Baka Prase) dao je u petak, 10. decembra, izjavu u Odeljenju za visokotehnološki kriminal, o svim poznatim okolnostima u vezi sa smrću Kristine Kike Đukić.

Njegov otac i sveštenik, Nenad Ilić oglasio se na društvenim mrežama komentarima u kojima brani sina posle napada na njega koji su usledili posle smrti jutjuberke Kristine Kike Đukić (21), koja je pre više od dve godine bila u sukobu sa Bakom Prasetom.

Ilić je odlučio da preduzme određene mere, kako bi zaustavio verbalno nasilje koje doživljava na društvenim mrežama.

- Ne zamerite mi ali ću morati na kraće vreme da ograničim postavljanje komentara na mom profilu. Linč rulje me zasipa količinom mržnje koju mi je trenutno veoma naporno da amortizujem. Oprostite mi vi koji me sigurno prijateljskije doživljavate od nekih koji su mi zvanično po FB među prijateljima, ali to je i prilika da malo pročistimo listu formalnih prijatelja... Nadam se da je to kratkoročna iznuđena mera, koju ću promeniti čim prođe prvi talas pražnjenja ljudi frustriranih našom opštom nezavidnom situacijom u ovom vremenu. Detaljnije ću objasniti sve za neki dan i vratiti mogućnost komentarisanja i prijateljima prijatelja kako mi je do sada bilo podešeno - napisao je otac jutjubera na svom Fejsbuk nalogu, a u komentarima su se nizale reči podrške.

