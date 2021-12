POZADINA SUKOBA DRAGOJEVIĆA: Dejan sumnjao da ga Dalila vara s MAJSTOROM, pa je ČUPAO ZA KOSU, muški mu UZVRATILA

Dejan Dragojević i Dalila Mujić počeli su u "Zadruzi" da otkrivaju najprljavije tajne iz svog braka - koji je okončan nedavno, posle pet godina - između ostalog i da su se tukli i pre ulaska u rijaliti.

Navodno, fizički okršaj, kako pričaju oni koji ih poznaju, izbio je zbog njegove sumnje da ga je supruga prevarila s majstorom koji je radio u njihovoj kući u Šepku.

Nakon što su pre dva dana u svađi priznali da su se žestoko tukli i pre "Zadruge", te da je Dejan zbog Dalilinih udaraca dobio devijaciju nosa, klupko je počelo da se odmotava. Kako saznajemo od izvora bliskog Dragojeviću, ovaj okršaj se dogodio nakon što je on posumnjao da ga Dalila vara. Bosanska starleta je bila previše bliska s majstorom koji je radio u njihovoj kući u Šepku, što je Dejan primetio. Kada joj je rekao da mu to smeta i da bi bilo poželjno da ne bude u kući kada on dođe da radi, Dalila mu je rekla da umišlja. Ipak, kap koja je prelila čašu jesu čaršijske priče koje su došle do Dejana.

Navodno, poznanici su mu preneli kako su videli njegovu ženu u jednom lokalnom kafiću u društvu muškarca koji je radio popravke u njihovoj kući. Iako ih nije snimio da se ljube, Dalila i majstor su bili jako prisni, a navodno su se držali za ruke i smejali.

Dejan je tada napao suprugu i pitao je da li ga je prevarila, a ona se pravdala i govorila da je u kafiću bila s komšinicom, te da je majstor sedeo tamo i da mu se samo javila i pružila ruku. On joj nije poverovao, urlao je na nju, a kada mu je uzvratila, počupao ju je. Tada je, po rečima našeg sagovornika, kako bi se odbranila, Dalila uzvratila i pesnicom udarila Dejana pravo u nos, o čemu su pričali u rijalitiju.

