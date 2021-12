ĐOGANI NAPRAVIO HAOS NA SVADBI: Jedni ga UNEZVERENO GLEDALI, drugi se cepali od smeha, isplivao HIT SNIMAK! (VIDEO)

Denser Đole Đogani prisustvovao je jednom slavlju na kome je napravio totalni haos koreografijom koju je odigrao na podijumu, a gosti su ga nepomično gledali.

foto: Printscreen/Instagram

Đole ja, naime, bio na jednoj svadbi, gde je bilo mogo njegovih kolega, a pevačica Barbara Bobak, devojka Darka Lazića, snimila je atmosferu, ali i Đoletov performans.

foto: Printscreen/Instagram

Đogani je izvodio svoje poznate dens pokrete, rukama i nogama, a u jednom trenutku grudne mišiće pomerao je u ritmu muzike.

Đole je nedavno otkrio kako je nastao njegov hit "Idemo na Mars".

- Sedeo sam sa mojim prijateljem Danijelom i rekao mu da želim da tekst bude malo drugačiji, da ne bude o ljubavi o rastancima, o svemu onome što se tada pravilo. On je rekao: ''Druže jedino da idemo na Mars pa da napišemo pesmu'', i ja kažem ''To, to nam treba. Idemo na Mars" - počeo je priču Đole u svom filmu ''Život i scena''.

