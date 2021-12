KRISTINA I KRISTIJAN U 4 UJUTRU DEMOLIRALI STAN, PROBUDILI CELU ZGRADU: Rijaliti par napravio totalnu pometnju, a sve zbog OVOGA

Kristijan Golubović i njegova devojka Kristina Spalević obavestili su pratioce na Instagramu o detaljima svog života.

Pevačica je na društvenim mrežama objasnila da je sa dečkom u četiri sata ujutru "demolirala" stan kako bi u njega smestila krevet.

Kristina je do detalja objasnila kako se sve odvijalo, dok je Golubović u gaćama bio u toaletu.

foto: Printscreen/Instagram

"Moram da vam kažem, evo sada je četiri sata i dva minuta, a mi smo pre pola sata odlučili da napravimo razmeštaj u stanu i da prebacimo jedan krevet, onako masivan prilično iz jedne sobe u drugu. Da bi smo to uradili trebalo je ceo stan da demoliramo i cela zgrada da se probudi, znači završili smo u hodniku od zgrade. Eto, samo da vam kažemo da je misija uspešna i da niko osim nas ne bi to uradio, niti bi uspeo to da uradi, verujte mi", rekla je ona na Instagramu, a onda su se zajedno nasmejali.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

