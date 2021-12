KUMA ANDREANA UPUTILA KAĆI DIRLJIVE REČI: Lafčino moja, postala si MAJKA! Nabrojala i šta je sve koleginica za nju učinila

Pevačica Katarina Grujić dobila je ćerku Katju, a ponosni tata Marko Gobeljić objavio je lepu vest na Instagramu.

Sada se kuma Andreana Čekić pridružila čestitkama preko društvenih mreža i napisala emotivnu poruku Katarini. Kuma koja je prisustvovala tajnom venčanju objavila je fotografiju trudne Katarine i napisala reči koje su mnogima otopile srce.

foto: Printscreen/Instagram

- Kumo, prijatelju moj, lafčino moja. Od prvog susreta smo se složile u svemu i vremenom postale dva nerazdvojna brata! Uvek si bila tu za mene, podržavala me, razumela me, navijala za moje radosti! Danas si postala majka, a ja od sreće upravo pravim diskoteku u kući i slavim dan kad sam te srela! Čestitam! Ovaj dan je poseban, kao i svaki do sad, a posebno od sad! Vaša ljubav je posebna i zaslužili ste dane pune sreće! Dobro nam došla, Katja. Voli vas vaša Kumi - napisala je Andreana na svom Instagram profilu.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

04:21 Katarina Živković otkrila šta joj je najbitnije kod partnera