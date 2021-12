ZA STEFANOV LEŠ OTMIČARI TRAŽILI 5.000.000 MARAKA: Slali bi deo po deo dečakovog tela, a Brena otkrila još JEZIVIJE DETALJE

Otmica Stefana, sina Brene i Bobe Živojinovića, i dalje je tema o kojoj se često polemiše.

Pevačica i nekadašnji teniski as te 2000. godine pet dana nisu znali da li im je sin živ, a još, ni 21 godinu kasnije, nije utvrđeno ko ga je kidnapovao.

Ima obezbeđenje

Vlasnica „Granda“ ne voli da priča o ovom nemilom događaju, ali je u emisiji „Pres pretres“ voditelju Siniši Mediću otkrila da su otmičari tražili novac čak i za Stefanov leš.

- Meni je kidnapovano dete 2000. godine. Od tada za mene više ništa materijalno nema nikakav značaj. Ono što možeš novcem da kupiš nije bitno. Nama su tražili dva i po miliona maraka za živog i pet miliona maraka za mrtvog Stefana.

O čemu ja sad više da pričam... Sve su otmice otkrivene, samo nije otkriveno ko je to uradio mom detetu. Ja sam žena koja se više ničega ne plaši. Naravno da imam obezbeđenje, ali to su profesionalni ljudi koji se ne vide, a koji tačno znaju šta treba da rade - objasnila je pevačica.

BRENIN SIN OTKIVA TAJNU KOJU JE KRIO 18 GODINA: Snimam film o svojoj otmici!

Podsetimo, pre nekoliko godina obelodanjeno je kako je tekao razgovor između Živojinovića i otmičara:

- Gospodine i gospođo Živojinović, vaš sin Stefan se nalazi kod nas. Prema njemu ćemo se ponašati ljudski dok ste vi korektni. Neće mu faliti dlaka s glave - naveli su kidnaperi u prvoj poruci.

Ubrzo je stiglo i upozorenje da im ne padne na pamet da pozovu policiju.

- Stefana možete otkupiti na dva načina. Živog - za 2,5 miliona maraka. Mrtvog - za pet miliona maraka. U slučaju druge varijante, otkupljivaćete deo po deo dečakovog tela - zapretili su kidnaperi, koji su Živojinovićima dali rok od dva dana da prikupe novac.

- Ukoliko posle tri dana ne čujemo oglas, smatraćemo da odugovlačite sa isplatom. Za svaki dan kašnjenja na Stefanovoj ruci biće prst manje, a ukoliko ni posle 10 dana ne bude oglasa, Stefana ćete mrtvog otkupiti - pretili su kidnaperi.

Uguran u auto

Živojinovići nisu gubili vreme, već su skupili novac i Stefana vratili živog kući.

Postojale su sumnje da su pripadnici „zemunskog klana“ bili umešani u kidnapovanje Breninog sina, ali to nikad nije dokazano.

Podsetimo, cela javnost digla se na noge 23. novembra 2000, kad je tada osmogodišnji Stefan uguran u automobil ispred porodične kuće na Bežanijskoj kosi i odveden od porodice.

Stefan

SNIMAM FILM O OTMICI

Stefan Živojinović ne priča često o otmici.

- Nikad nisam želeo niti sada želim da me iko sažaljeva zbog toga, jer su se ljudima dešavale mnogo gore stvari. Ja sam odlično prošao s obzirom na to šta je sve moglo da mi se desi. Zahvalan sam bogu na tome. Iako sam imao samo osam godina, to će biti zapečaćeno za ceo život. To rečima ne može ni da se opiše.