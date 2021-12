IVAVNU SELAKOV IZNERVIRALO PITANJE O LUKASU! Evo šta je pevačica rekla o njihovoj SVAĐI i da li bi volela da se POMIRE!

Pevačica Ivana Selakov progovorila je o sukobu sa kolegom Acom Luksom zbog četvrtog po redu dueta, nakon čega je spot za pesmu "Svatovi" uklonjen sa Jutjuba. Ona je za medije otkrila da li postoji mogućnost da se njih dvoje pomire u 2022. godini.

- Joj ne znam. Znaš šta. Ove Nove godine volela bih o svim nekim lepim temama da pričamo. To je već ispričana tema kako bude biće i to je to. Vreme će sve pokazati. Ne znam zašto on ne bi imao lepe reči o meni - istakla je Ivana Selakov koja je osvrnula i na cifre o kojima pevači pričaju da uzimaju za doče Nove godine.

foto: Kurir/Ana Denda

U medijima se pojavila vest da neki navodno za jedno veče zarade i do 20,30 i 40 hiljada evra.

- Stvarno? Blago njima, ko su ti. Ne iskreno, nikad nisam govorila o finasijama, ali prosto u mom sluičaju što se tiče korone niti je išta previše gore niti previše gore. Manje više situacija je ista kao što je bila i pre korone i hvala bogu ima posla - istakla je Ivana.

foto: Kurir/Ana Denda

Na pitanje da li bi u Novoj godini volela da izgladi odnose sa Lukasom, ona je odgovorila:

- Jao, ne znam. Ulazimo u Novu godinu, volela bih neke teme lepe da pričamo. Mislim da je to sad već ispričana tema. Kako bude biće i to je to.

foto: Kurir/Ana Denda

Kurir.rs/I.B/A.D.

Bonus video:

03:52 Ivana Selakov i Mirza Selimović o planovima za Novu Godinu