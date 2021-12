DOBIJAM PRSTENJE SA DIJAMANTIMA, TORBE OD PAR HILJADA €! Pevačica progovorila o BAKŠIŠU: Šef orkestra zna koliko KOŠTAM!

Pevačica Stanojka Mitrović Ćana, na snimanju jednog novogodišnjeg programa otvorila je dušu i progovorila o bakšišu, ali i poklonima koje je dobila na privatnim veseljima na kojima je pevala.

- Postoje situacije kada se sve kolege isplaćuju od tog bakšiša na veselju. To je ustvari honirar koji se ne daje u koverti, već tako da bude na izvolte i neko ko je šef orkesta zna koliko košta Ćana, ovaj i onaj peva, u većini slučajeva je to garancija, međutim, ljudi to ne znaju i misle da mi imao honorar i sve ono. Nije to baš tako - rekla je Ćana i dodala:

- Prisustvovala sam raznim situacijama, ja stojim na usluzi da učinim sve ono što će oraspoložiti ljude, ali urušavanje moje ličnosti i mene kao žene, nema cenu. Više poklona sam dobila nego bakšiša, pa recimo, prstenje sa dijamanstima, torba od par hiljada evra. Najviše mi žene poklanjaju - zaključila je pevačica.

