KOŠARKAŠICA PRATI ZADRUGU, EVO ŠTA MISLI O MAJI I DALILI! Milica Dabović nije štedela reči: ONA je jedan VELIKI PROMAŠAJ!

Ulazak Maje Marinković se i dalje prepričava među gledaocima najgledanijeg rijaliti šou programa "Zadruga", među kojima se našla i košarkašica Milica Dabović, a sada je otkrila šta misli o intrigantnoj zadrugarki, kao i svim aktuelnim odnosima u Beloj kući.

foto: Printscreen/Nikad nije kasno

- Maja je za mene promenila tok dešavanja rijalitija, ali u pogrešnom pravcu. Od nje ne vidim ništa lepo, vidim samo vređanje, udarce, grebanje, nepristojno ponašanje i meni je žao što je to jedna dama, jedna devojka koja pokazuje sve suprotno od onoga što smo mi zapravo, ja uvek kad pričam nešto, prvo polazim od sebe. Maja je jedan veliki promašaj i vidim da ne prija Caru, kao da je se boji, pa mora da bude sa njom, oprašta joj da bi mu taj boravak u "Zadruzi" bio lakši, jer drugačije ne može da izađe, osim ako napravi neki incident, a to niko normalan ne želi - kaže košarkašica za Pink.rs, pa dodaje:

foto: Pritnscreen

- Ne odobravam Majino ponašanje, hvala Bogu pa se Janjuš spasio, svi smo prošle godine mislili da je problem u njemu, ali daleko od toga. Mislim da je Maja ponavlja greške, sve je gora i gora, njoj zaista treba pomoć. Smeta mi, vidim da je to neki vid psihičkog, a nekad i fizičkog zlostavljanja, ja se toga ježim! To jeste rijaliti, ne bi bilo interesantno možda da se to ne dešava, ali smatram da Maja to može i drugačija, može onda da bude sigurno nešto drugačije od jedne proste divljakuše koja nema samokontrolu i koja ne zna gde udara - priča Milica.

Milica se kratko osvrnula i na Dalilu Dragojević i njeno učešće.

- Mislim da Dalila zbog svog ponosa nikada neće oprostiti Caru. Vidim da se duboko u sebi kaje i zbog Dejana, ali znate kako kažu - karma je... Sve se vraća, sve se plaća, Dalila je dobila troduplo goru stvar, Car je njoj zabiberio do kraja života, i mislim da njoj nema gore kazne - zapaža Dabovićeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

06:00 MILICA PAVLOVIĆ I MILENA ĆERANIĆ U BARU: Pevačice, voditelji i INFLUENSERI spremni za NAJSPEKTAKULARNIJI RIJALITI U REGIONU!