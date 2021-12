PEVAČ SE NAPIO NA SOPSTVENOJ SVADBI DA SE JEDNOG DETALJA NE SEĆA: Pitao sam suprugu da li se to ZAISTA DESILO, usledio hit odgovor

Pre dve godine, Ljuba Perućica i njegova izabranica Katarina stali su na ludi kamen, a tim povodom organizovali su veliko slavlje na kom je prisustvovalo preko 500 zvanica.

Venčanje kao iz bajke, i luda žurka za pamćenje san je svih mladenaca, a njihovoj sreći najviše su se radovali njihovi najbliži.

- Pored moje supruge i mene, najveseliji su bili moj tast, moja mama i moj kum. Oni su svi ostali na stolici i pevali do zadnjeg minuta- rekao je Ljuba za Grand Online.

Pevač ne krije da je od sreće i uzbuđenja, tog dana popio više nego uobičajeno, a jednog dela veselja se ne seća.

- Poprilično sam se napio za svoju svadbu, jednog dela se čak i ne sećam, a to je šampanjac. Ja sam dan posle pitao zašto nije bilo šampanjca, a moja žena mi je odgovorila kako je bio i da imamo kod kuće flaše sa našim imenima. Ja se toga ne sećam (smeh), to je jedini deo koji ne znam da je bio. Ceo dan sam bio veseo, niko nije primetio da sam ja popio jer sam inače veseo. To je bila mala crna rupa- priznaje Perućica, a budno oko našeg fotografa Zorana Kuzmanovića Munje ima i dokaz za to.

Pevač je svojevremeno u emisiji "Od A do Da" otkrio detalj koji mu je zamalo ''pokvario'' ovaj dan a na koji su ga upozorili ranije. Mladencima je bilo nedopustivo da provedu četiri sata slikajući se sa gostima, pa su došli na jednu odeju kako bi taj proces ubrzali.

- Seo sam na jednu sofu uzeo mikrofon i zamolio naše goste da nas ne ljube, ne čestitaju nego da obavimo to fotografisanje što brže kako bi mogli svima da se posvetimo i da đuskamo i uživamo sa njima. Bilo je ljudi koji to nisu ispoštovali ali smo uspeli da u rekordnom vremenu to obavimo. Za sat i petnaest minuta- rekao je Ljuba.

