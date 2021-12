MILJKOVIĆI PRAVE PROSLAVU! Luna i Marko organizuju novogodišnju ŽURKU: Pozvani su Gagi i Nina, a Anabele nema na SPISKU!

Luna Đogani i Marko Miljković privode kraju renoviranje i opremanje stana na Bežanijskoj kosi i samo je pitanje dana kada će se preseliti. Zajednički život u novom stanu popularni par proslaviće novogodišnjom žurkom na koju će biti pozvani samo odabrani. Na listi zvanica su njihovi najbliži, kao i prijatelji, ali ne i Anabela Atijas, koja sa zetom nije u dobrim odnosima, saznaje Kurir.

Dolazi Gagi

Kako bi obeležili novo životno poglavlje u novom, prostranom stanu, koji su zajedničkim snagama kupili i opremili, Luna i Marko će organizovati malu proslavu i to uoči Nove godine. Kako naš izvor blizak paru kaže, njih dvoje će najluđu noć provesti u društvu najmilijih, prvenstveno ćerkice Mije, a na zabavu su pozvali i nekoliko prijatelja, kumove, kao i članove porodice. Kako su Markovi roditelji u Brusu, oni neće moći da se organizuju i da stignu pre januara da vide njihovo novo gnezdo, ali će proslavi zato prisustvovati Lunin tata Gagi, kao i mlađa sestra Nina, sa kojom je nerazdvojna.

Mnogi su se pitali šta će biti sa mamom Anabelom, kao i da li će i nju Đoganijeva pozvati na parti, s obzirom na to da ona nije u dobrim odnosima ni sa Markom, ni sa Gagijem.

Poštuju dogovor

Po rečima našeg sagovornika, Luna je već razgovarala sa majkom na tu temu i objasnila joj šta planira, te da neće moći da je pozove da prisustvuje te večeri na proslavi useljenja. Iako joj je bilo neprijatno da to saopšti Anabeli, pozvala ju je da bude njen gost dan posle Nove godine i da je poseti sa suprugom Andrejem i najmlađom ćerkicom. Naravno, pevačica se nije naljutila na naslednicu jer je svesna da bi je time dovela u neprijatnu situaciju, a i postigla je dogovor sa njom i zetom nakon što se rodila Mia.

Kao što je Marko rekao, on nema ništa protiv da se Luna viđa sa majkom, te da ona slobodno može da dolazi u njihov stan i da viđa unuku, ali samo kada on nije tu. Miljković je uvek fer i poštuje dogovor, pa ukoliko Anabela želi da svrati kod njih, on nađe neku zanimaciju i izađe iz stana. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Anabelom, ali ona se nije javljala na naše pozive.

