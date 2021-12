ELENA KRENULA MILETOVIM STOPAMA, A TEK ĆE SAD PEVATI ZAJEDNO: Kitić otkrio da ga je sin Marine Tucaković nagovorio na OVO!

Pevač Mile Kitić progovorio je o svojoj mezimici Eleni, na čiji je račun uputio jednu kritiku koja je sve iznenadila.

Mile je najpre otkrio da retko viđa svoju ćerku zbog obaveza, prenosi Informer.

"Elena je već porasla, velika je devojka, putuje svuda po svetu. Sad je bila u Japanu, pa Njujorku, malo-malo, pa ode negde... Malo je u Beogradu. Kao malu sam je uvek vodio u svoje rodne mesto, ali u zadnje vreme sve manje", rekao je Mile i otkrio da je sa svojom mezimicom spremio pravo iznenađenje za svoje fanove:

"Snimili smo nedavno pesmu, nisam bio za to da ja kao otac snimim sa ćerkom pesmu, mi i nemamo isti fazon, ona peva jedno, ja nešto drugo. Svi su me pitali zašto nešto ne snimamo, i jednostavno sam mislio da to ne bi bilo dobro, međutim, iznenadio sam se kad mi je Laća, sin Marine Tucaković, doneo pesmu koja je strašna! Otpevao sam svoj deo, kao i ona, malo ćemo nešto da korigujemo, i za nekih dvadesetak dana će svi moći da je čuju".

"Elena izbegava medije, ima neku svoju viziju, ne želi da daje izjave novinarima, ali moraće ako želi da se bavi ovim poslom", rekao je pevač i otkrio da uskoro planira odmor.

"Marta i Elena kao da su drugarice! Njih dve su stalno u Dominikani, čujemo se non-stop. Tamo je toplo, kupaju se po ceo dan, volim i ja da odem, ali u poslednjih godinu dana nisam stigao. Ali, moraću da nađem vremena tamo negde u februaru, Elena se vraća, ali Marta me čeka tamo", ističe Mile.

Kurir.rs/K.Đ/Informer

