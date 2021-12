ŽENE IZABRALE NAJZGODNIJEG FRAJERA! Pričalo se da je dao 4.800 € ZA TRBUŠNJAKE, a sad je otkrivena TAJNA NJEGOVOG S*KSI IZGLEDA!

U emisiji " Desetka" sastavljena je lista 10 najpoznatijih i najboljih bildera domaće javne scene gde se na prvom mestu našao prevač Saša Kovačević.

Kao gosti emisije našli su se Tamara Galijano voditeljka, Bojan Grujić estradni umetnik i pevačica Goca Tržan.

foto: Printskrin/Instagram

- Salence je moj veliki prijatelj, on je tako fin i jedini momenat gde on pokazuje svoju alfa mužijačku stranu je to njegovo telo, a taj njegov osmeh i glas je sve tako blago i šećerno - rekla je pevačica za najboljeg bildera Desetke.

Tamara Galijano navela je da joj se dopada to što se baš Saša Kovačević našao na prvom mestu.

foto: Kurir Televizija

- Saša baš forsira svoje telo, a ko i ne bi da onako izgleda. Baš je dobro građen i sviđa mi se što je on na prvom mestu - dodaje voditeljka Tamara Galijano.

Popularna pevačica Goca Tržan naglasila je da je za Kovačevićev tako dobar izgled jedino zaslužna njegova vojnička disciplina.

- Sale je vojnik opsesivno-kompulsivan. Mi smo jedno vreme trenirali, a onda su Raša, Igor pričali kako i Raša i Igor piju i koka kolu i jedu kao mutavi, a Sale strogo vodi računa šta jede, koliko jede. Ja verujem da bi se on rado opustio, ali je svestan toga da ima neke pristojne muške godine, i da više od tog izgleda neće biti ništa - istakla je Goca Tržan.

