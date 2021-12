VIKI MILJKOVIĆ POKAZALA KAKO SE KOD NJE SLAVI NIKOLJDAN: Spremila bogatu trpezu, a onda je uz harmoniku zapevao poznati PEVAČ!

Pevačica Viki Miljković u svom luksuznom domu slavi Svetog Nikolu, a sada je pokazala delić atmosfere.

Viki je sve sredila u prazničnom maniru, a spremila je bogatu trpezu za svoje goste, među kojima je bio i popularni pevač.

foto: Printscreen/Instagram

U pitanju je Saša Matić koji je pevao uz zvuke harmonike i oduševio sve prisutne.

Sa Vikinog prozora mogao se videti pogled na elitno beogradsko naselje gde sada živi.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Pevačica Viki Miljković nedavno je progovorila o teškim trenucima iz svog života:

- Do smrti majke, smrt oca je bio najveći gubitak u mom životu. Znaš, imaš dva prsta pa posečeš jeden, posečeš drugi, pa koji te više boli... Boli i jedan i drugi. Majka je umrla prošle godine, nažalost sam ostalo bez oba roditelja, i to je užasno teško. Kada mi je tata umro, imala sam majku, i nekako smo se i brat i ja privili uz nju i ona nam je bila zamena za sve to i još uvek ne mogu da se pomirim da ga nema - otkrila je Viki.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

