PROVERILA JE DA LI SU MI GRUDI PRAVE: Elma Sinanović iznela HIT detalj o koleginici, pa progovorila o druženju sa CECOM!

Popularna pevačica Elma Sinanović, koja je proteklog vikenda nastupala na Jahorini, gde je pevala i njena koleginica Seka Aleksić, otkrila je za Srpski telegraf da ju je svojevremeno mlađa folkerka hvatala za grudi ne bi li se uverila da su prave, a ne silikonske.

Ona je govorila i o tome kako je publika jedva dočekala njen povratak na estradu, s koje se na neko vreme bila povukla u ilegalu. Veliku podršku, kako kaže, ima i od folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović, koja je nekada bila njen muzički idol i uzor, a danas joj je velika prijateljica.

- Seka i ja smo često imale snimanja emisija zajedno i ona je sa mnom zbijala šale. Pre desetak godina u novinama se pojavio paparaco gde mi ona prstima dodiruje grudi. Dobro se sećam toga. Proveravala je da li su moje grudi prave ili nisu. Nije verovala da su moje - prisetila se Elma, a onda otkrila da li su joj grudi prirodne:

- Jesu! Taman posla, ništa nisam radila, što ne znači da neću, ali sve u svoje vreme. Ja sam prirodna žena i mislim da je to najlepše.

Pevačica priznaje da joj prijateljstvo sa zvezdom poput Cece mnogo znači.

- Mi imamo neke naše razgovore kada pričamo o svemu. Otvorimo se jedna drugoj. To su razgovori koji u principu meni pomažu, a nadam se i njoj isto tako - otkriva Elma i komentariše period kada su je čak i fizički poredili s Ražnatovićevom:

- Kako da ne! Kada sam počela da se bavim muzikom, tada Cecu nisam poznavala. Mi smo se tek kasnije upoznale. Ona je meni, u neku ruku, bila i idol. Moram da kažem da je u to vreme kada sam ja imala kratku kosu glumica Vinona Rajder bila veoma popularna, pa smo malo i od nje gledali. Ja ne bih baš rekla da ličim na Cecu, ja sam plava žena, ona je crna. Ja mislim da Ceca i ja imamo istu harizmu. To je nešto sasvim treće, to ne može svako da ima. Svi silikoni sveta i sve operacije sveta ne mogu to da vam nadomeste. Ili imate ili nemate.

Sinanovićeva se osvrnula i na neke zlurade komentare pojedinih kolega kojima je zasmetalo što je ona ponovo u svim udarnim terminima u TV emisijama, dok mnogi za tako nešto moraju da plate da bi se pojavili.

- Ima podmetanja, ali to je mali deo estrade. Moje prave kolege su uglavnom jedva dočekale da se vratim. Snimala sam nedavno novogodišnji program i sve koleginice su mi prilazile i govorile: "Jao, ima boga." U fazonu, tu si gde treba da budeš, na mestu koje mi pripada.

Ona tvrdi da njene pesme nisu nuđene drugim izvođačima, već su isključivo rađene za nju, ali jedan hit ipak umalo nije završio kod jedne druge pevačice. Na svu sreću, velika zvezda, kako tvrdi Elma, nije umela da prepozna o kakvoj se pesmi radi.

Elma je na Jahorini nastupila zabundana iako je, kao i uvek, planirala da se pojavi u dekoltiranoj haljini.

- Publika je mene navikla u haljinama, to bi tako i bilo. Ponela sam haljinu, fenomenalnu, ali nije bilo suđeno da je obučem. Ona će ostati za neki drugi put da je obučem - rekla je po dolasku na Jahorinu i priznala zašto je došla u pantalonama i bundi:

- Ne znam da li da kažem šta se sve izdešavalo. Malo sam se razbolela, pa sam morala da primim infuziju. Uhvatila me je neka mučnina dok sam bila u Beogradu, ceo dan sam bila loše. Baš, baš loše. Infuzija me je vratila u život.

