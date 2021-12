HVALA TI, SINE MOJ, NA PREDIVNE 4 GODINE, NAJTEŽE SU I NAJLEPŠE Milica Dabović uputila dirljive reči Stefanu za 4. rođendan

Košarkašica Milica Dabović na današnji dan pre četiri godine postala je majka dečaka Stefana, koji je od tog trenutka postao njen centar sveta.

Milica će danas svom sinu slaviti rođendan u jednoj dečjoj igraonici, gde će uživati sa svojim drugarima, a ona je na Instagramu podelila njihove zajedničke fotografije i ispisala dirljiv tekst, koji je izazvao brojne reakcije, pogotovo žena koje su majke.

- Gledam te kako sada bezbrižno spavaš pored mene i kroz glavu mi prolazi hiljadu misli... Tebi će 4. rođendan, a mi skoro pet godina živimo život zajedno. Slažem se da tada isti taj život dobije neki novi smisao tebe, sine moj, tebe... Nakratko nekada odvojeni jer mama uvek ode da se bori za tebe, za nas, da ti ne fali dlaka s glave, da sve imaš i da budeš najsrećnije dete, da ti nadoknadim sve ono što ja nisam imala i naučim da treba da budeš i izrasteš u dobrog čoveka. Moj si šampion, moj si car, moj borac, moja ljubav, moja sreća, moj život, moje sve - počela je Dabovićeva svoje obraćanje, uz svoj i sinovljev privatni foto-album.

- Opet, znam da uživaš s bakom i dekom dok mami igra i uvek bije neke bitke zbog našeg boljeg sutra, znam to, pa mi je malo lakše, ali mamu zauvek boli što sati bez tebe prolaze i prođu, a ne mogu vreme da vratim ili nadoknadim. Nisam taj superheroj, a ti ih toliko voliš... Želim da te čuvam od svega... Disao si u meni kao šta ja sada dišem gledajući tebe i daješ mi snagu koja se ne može uporediti ni sa kometama, meteorima, planetama! Ti si me oživeo. Vidim te i ne pomišljam više na one gluposti, nego se samo zahvalim Bogu što te živim! Daću sve od sebe da te naučim da ceniš male stvari, poštujes svoju majku, starije od sebe, da vredno radiš, učiš i treniraš, da se boriš i da nikada ne odustaješ, naučiću te da deliš red čokolade na četri kockice, da pomažeš ljudima u nevolji, da budeš primer i da, ako te ikada neko udarili ili povredi, vratiš tri puta jače! Hvala ti sine moj na predivne 4 godine života, najteže su i najlepše za ovih skoro 40 mojih! Ponosna sam na nas!

