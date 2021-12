PESMA JE NASTALA PRE 13 GODINA I DŽENAN JE SKORO NIKAD NE PEVA: Marina Tucaković napisala je potresne stihove o njegovom BOLU!

Publika pesme najčešće doživljava kao ljubavne, odnosno da su stihovi upućeni emotivnom partneru, čest je slučaj da je inspiracija bila posve drugačija.

Ovo je slučaj sa baladom koju je pevač Dženan Lončarević otpevao 2009. godine, manje od godinu dana nakon smrti brata.

- Trudim se da je ne pevam, najiskrenije. Jako, jako retko je pevam - kratko je poručio za "Premijeru" Dženan, uz dodatak da je stihove za ovu pesmu specijalno za njega napisala nedavno preminula Marina Tucaković.

"Bar noćas nemoj nigde daleko. E, da sam onda rekao to... Kad bi tad bilo sad, da mi Bog da šansu tu, pa da vidim s neba poruku, ne bi svanuo dan što na dobro ne sluti; dan zbog kog ne vredi ustati... Nekad me strah da te zovem jer znam da nećeš me čuti. Nemam ja godine tvoje da me tuga ne zna ubiti. Nekad me strah da te sanjam. Iz svakog sna još se budim. Nemam ja mrvu tvoje hrabrosti, pa do jutra ne smem zaspati", glase stihovi ove pesme.

