GORKO ISPAŠTAM ZBOG TOGA: Mitar Mirić bio u centru skandala, PROSTITUTKE pravile kupleraj u njegovom iznajmljenom STANU!

Folk pevač Mitar Mirić nije novac ostavljao u slamaricu, već je, kako je za medije ispričao izvor, našao način da dodatno zaradi.

Pazario je stan u centru Beograda, opremio i izdavao, a u javnosti je pukla bruka čim se saznalo da je u njegovom stanu - kupleraj.

- Taj stan je u centru grada, na top-lokaciji. Po gradskim kuloarima brzo se pronela priča da u njemu borave dame lakog morala. Da li je Mitar za to od početka znao, pojma nemam, ali činjenica je da je debelo zaradio od te nekretnine - otkriva izvor dobro upućen u celu priču od pre nekoliko godina, kada je poznati pevač završio i na saslušanju.

foto: Printscreen/Premijera

Nakon što se sve to pročulo, Mitar je ispričao šta se desilo, a posle skandala pomenutu nekretninu više ne izdaje, prenosi Republika.

- Moja ćerka je to izdala, davno je to bilo i, eto, to se desilo. Stan je i dalje u mom vlasništvu, ali ga posle tog gorkog iskustva, zbog kog još ispaštam, više ne izdajem - ispričao je on.

Iako se pričalo da ga je supruga zbog burnog života izbacila iz kuće, pevač tvrdi da mu je ona zapravo najveća podrška.

- Oženio sam se kad sam bio u samom vrhu slave jer sam predosetio da to sve može da nestane i usledi pad. Mnogo mi znači podrška supruge Suzane. Verujem da joj je smetalo što sam često bio odsutan, ali prosto takav mi je posao. Tokom korone smo stalno bili zajedno, pa smo nadoknadili propušteno. Vreme tokom pandemije sam provodio s porodicom, šetao... Naravno, čuo sam se i sa kolegama - priznao je Mitar.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Republika