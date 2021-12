GODINAMA MI JE GOVORENO DA NISAM SPOSOBNA! Voditeljka Slagalice konačno progovorila o razvodu! OVO JE TRPELA 10 GODINA U BRAKU

Marija Veljković i Milan Milovanović godinama su uživali u velikoj ljubavi koju su krunisali rođenjem troje dece, sina Đurađa i ćerki Neve i Rose. Ipak, nešto je među supružnicima pošlo po zlu, pa su uz zajednički dogovor odlučili da svoj bračni odnos okončaju, ali da svojoj deci zauvek ostanu mama i tata, koji se zajedno trude da ih izvedu na pravi put.

- Ovo je godina kada mi se desio najveći uspon i najveći pad u životu. I to je isti događaj, sigurna sam da znate o čemu pričam. Ne bih mnogo pričala o tome, samo bih navela da mi tek predstoji borba, tek slede rezovi, ali ja moram da ima snage za sve to - bila je iskrena Marija, a onda je otkrila šta ju je navelo da se na ovaj korak odvaži.

- Nemojte da vam neko staje na senku, nemojte da stavljate druge ljude ispred sebe, u bilo kojoj sferi. Cenite sebe i to što jeste, svoje mišljenje i svoju posebnost, i ne verujte kada vam neko kaže da nešto ne možete i da niste sposobni za to. To vam priča osoba kojoj je to godinama govoreno - rekla je Marija i istakla da bez obzira na to koliko teško bilo, zbog svoje dece nastavlja da gura dalje:

- Oni će gledati kakva sam. Mora da se gura dalje, rolerkoster emocija nastaviće se i u sledećoj godini. Sve možete, kakvi god usponi i padovi bili - završila je Marija poželevši pratiteljkama hrabrost, koju ona godinama nije imala.

